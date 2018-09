Kelly Weekers: ‘Laat John maar werken, ik regel het huis wel’

Niet dat Kelly Weekers (29) geen carrière heeft en John Ewbank (49) nooit een luier verschoont, maar de taken zijn strikt verdeeld als het om de zorg van hun dochter Scottie (1) gaat. En dat is volgens Kelly maar beter ook: ‘Soms ruíkt hij die poepluier niet eens.’

Tekst Kim Hopmans | Foto’s Kee & Kee

‘Mama gaat Tutti even voor je zoeken.’ Terwijl psycholoog en voormalig Miss Nederland Kelly Weekers (29) op zoek gaat naar een roze tut, zit dochter Scottie van anderhalf jaar tevreden op schoot bij papa, componist John Ewbank (49). ‘Kel is een geboren moeder,’ fluistert hij vlak voordat ze terugkomt. Hond Binkie blaft bevestigend.

Kijk jullie nou: een hond, een dochter, een echt gezin. Had je dat zes jaar geleden kunnen bedenken?

Kelly lacht hard: ‘Nee! Nooit. Ik vind het echt te grappig dat we hier zo zitten.’

Hoezo? Vond je John niet aantrekkelijk?

Kelly: ‘Zeker wel! En we klikten ook direct. Maar we waren allebei net vrijgezel en dachten: lang leve de lol, meer niet.’

John: ‘Kelly was pas 22, maar bleek enorm volwassen voor een meisje, eh, vrouw, van die leeftijd. Dat had ik niet verwacht. We lijken veel op elkaar.’ Kelly: ‘In het begin waren we tegenpolen. Hij supercreatief, spiritueel ook. Ik kom letterlijk uit de klei, opgegroeid in een nuchter boerengezin, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik dacht toen weleens: waar heeft die man het over? En waarom bestelt-ie geen wijntje, maar een muntthee? Inmiddels drink ik dat ook. Het wijntje trouwens ook, hoor!’

Van voormalig Miss Nederland naar een muntthee drinkende moeder! Hoe bevalt het moederschap?

Kelly: ‘Het is een héél grote verandering, maar wel eentje die bij me past. Ik ben van nature een behoorlijke huismuts, ik heb mijn werk, mijn gezin, een paar vrienden, mijn familie en Binkie de hond. Een kindje paste daar prima bij. Door Day (Johns dertienjarige dochter uit zijn huwelijk met Vivian Reijs, red.) leefden we al een beetje als gezin.’

John: ‘De omschakeling was niet heel groot. We zijn, op een prettige manier, best saai, vind ik. We zijn nou eenmaal graag thuis, filmpje op de bank, lekker eten.’

Kelly: ‘Praktisch gezien ervaar ik het moederschap als een continue puzzel: ik wil genoeg tijd met Scottie, maar ook voor mijn carrière als coach. Het is alsmaar zoeken naar de juiste balans. Vooral de eerste maanden vond ik pittig, ’s nachts borstvoeding, overdag werken: hoe doen mensen dit? Gelukkig groei je in die rol en scheelt het een hoop als je de nachten weer terug hebt.’

John: ‘Ik vind het geweldig om het vaderschap nóg een keer te ervaren. Het klinkt misschien raar, maar toen Day nog een baby was, zag ik haar als een soort popje. Ik kon gewoonweg niet over die babyfase heen kijken. Inmiddels is Day dertien en wéét ik wat erna komt: dat Scottie dus ook een kleuter wordt en straks dat meisje van tien. Dat heeft zowel mijn relatie met Scottie als met Day positief gekleurd: als ik nu een echte puberdiscussie heb met Day, zie ik haar ineens weer even als dat kleine grietje van anderhalf – dat maakt me mild. Ik geniet intenser, omdat ik ouder en rustiger ben, en omdat ik door Day weet dat deze jaren niet terugkomen.’

Kelly: ‘Day woont bij haar moeder, vijfhonderd meter verderop, en wandelt hier dagelijks even binnen. We hebben geen strikte regels. Als ze bij ons wil slapen, schakelt John even met Vivian, dat is geen probleem. Het gaat zoals het gaat. En Scottie vindt het heerlijk als Day er is. Zingen, dansen, graag in het middelpunt van de aandacht willen staan, dat heeft Scottie niet van ons, maar van Day. Ze lijkt op haar grote zus.’

