Dit kiekje bewijst wederom dat het zoontje van Chantal Janzen een kopie van zijn moeder is

☀️ ‘There is a light that never goes out’, staat op zn hemdje. Dat klopt Bobby. En mama houd altijd van jou. Maar ik ben blij dat het light-je in the evening n paar uurtjes wèl out gaat hoor. Liefst altijd van 7 tot 7. Ok? Ok. Joe👍🏼 #opvakantiemetkinderen #daarnabenjeaanvakantietoe #waarzitdeaanenuitknop #mothersisaluteyou