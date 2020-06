Zwangere Kim Feenstra deelt prachtig plaatje van babybuik

Op Instagram deelt het model een prachtige zwangersschapselfie. Wat een mooie babybuik heeft Kim Feenstra al!

Eerste kindje

De foto kan rekenenen op een hele hoop mooie reacties en meer dan honderdduizend likes. Het model is maar wat trots op haar bolle buikje. En geef haar eens ongelijk. Het wordt het eerste kindje voor Kim en haar vriend Stanley Tailor.

Zwanger

Het was voor Kim niet vanzelfsprekend dat ze zwanger zou worden, want in de documentaire Life Of Kim vertelt ze eind 2019 nog dat het voor haar niet mogelijk is om op natuurlijke wijze zwanger te raken. Ze vertelt ook dat zij en Tailor: ‘We leven in een wereld waarin superveel mogelijk is als het gaat om kindjes krijgen. Gelukkig heb ik een partner die mij door dik en dun overal doorheen sleept.’

Een zegen

Het topmodel voelt zich nu heel goed, ook al heeft ze een aantal lastige weken achter de rug. ‘Ik heb me de eerste weken echt heel beroerd gevoeld. Ik kan het soms nog niet geloven dat ik zwanger ben. We beseffen echt allebei dat dit een zegen is, omdat ik niet op een natuurlijke manier zwanger kan worden. We genieten er echt van’, aldus het model in RTL Boulevard.

