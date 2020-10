Wat een bijzondere naam! Kim Feenstra bevallen van een zoon

Kim Feenstra is moeder geworden van een zoontje! Dat maakt het 35-jarige model zojuist bekend via Instagram.

A new legend

Het jongetje heet Brooklyn en is ter wereld gekomen op 16 oktober 2020. De trotse ouders kondigen het nieuws groots aan, zo is te zien op foto die Kim en haar vriend Stanley Tailor (38) delen. De kamer is versierd met ballonnen én de naam van het pasgeboren kindje.

Zegen

Kim was eerder al openhartig over het feit dat ze niet op de natuurlijke manier zwanger kon worden. Het is haar en haar vriend Stanley Tailor (38) gelukt dankzij ivf-behandelingen. ‘We beseffen echt allebei dat het een zegen is. Het is geen gemakkelijke weg geweest, maar des te dubbel is ons plezier’, vertelde het model.

Taboe doorbreken

Afgelopen november maakte Kim bekend niet op de natuurlijke manier zwanger te kunnen raken. Ze vertelde dat openhartig in haar docuserie LIFE OF KIM, die te zien is op Videoland. Met haar verhaal wilde ze een taboe doorbreken, zo lichte Kim toe op Instagram. ‘Gelukkig leven we in een wereld waarin superveel mogelijk is als het gaat om kindjes krijgen. En gelukkig heb ik een partner die mij door dik en dun overal doorheen sleept. Dit is ons avontuur en we staan er super positief in’, liet Kim toen weten.

Bekendmaking zwangerschap

Met onderstaande video maakte Kim Feenstra bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Aan het einde van het filmpje is te zien hoe het model met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. ‘Lief verleden, dank voor alle lessen en liefde’, schreef de brunette erbij. ‘Lief heden, bedankt voor de bijzondere zegen van boven. Lieve toekomst, dat onze liefde sterker en dieper mag worden dan ooit.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: | Beeld: BrunoPress