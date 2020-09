Kim Feenstra bedolven onder positieve reacties na bikinifoto met zwangere buik

Topmodel Kim Feenstra verwacht binnenkort haar eerste kindje met haar partner Stanley. Ze deelt op social media een bikinifoto waarin ze pronkt met haar bolle babybuik.

En dat staat haar geweldig, vinden haar volgers.

Trots

De positieve reacties stromen dan ook binnen. ‘Zo mooi’, klinkt het massaal. ‘Wauw, wat een mooie foto’, laten veel van haar volgers weten. Het lijkt erop dat Kim bijna is uitgerekend. ‘Negen maanden voorbereid om een leven lang van jou te gaan houden’, schrijft ze bij haar foto. Zou dat hinten op dat ze de 9 maanden van een volledige zwangerschap er bijna op heeft zitten? Of Kim een jongen of een meisje krijgt, wil ze nog niet weten. Dat is een verrassing voor iedereen.

Optimist

Kim liet eerder al weten dat ze een ivf-traject was begonnen, omdat ze niet op natuurlijke wijze zwanger kan worden. “Bij ons is het vanaf het begin al duidelijk: als wij zwanger willen worden, moeten we naar het ziekenhuis voor een ivf-behandeling”, vertelde ze. Vanwege een operatie aan haar eileiders, wist Kim dat het niet makkelijk zou gaan. “Gelukkig is Stanley een echte optimist’’, zei ze. “Waar een wil is, is een weg, zei hij meteen.”

Delen

Ze deelt haar verhaal over onvruchtbaarheid open en eerlijk met de buitenwereld. “Ik vind het fijn om het te kunnen delen’, schreef ze op Instagram. ‘Want ik ben niet alleen. Doordat ik zo open ben geweest, heb ik zoveel berichten ontvangen van vrouwen en koppels die zich in dezelfde situatie bevinden. Maar er niet echt over durfden te spreken. Vooral onder vrouwen is de onzekerheid van je geen vrouw voelen groot.”

View this post on Instagram 9 months preparing to fall in love for a lifetime…. A post shared by Kim Feenstra (@k2im) on Sep 15, 2020 at 11:08am PDT

View this post on Instagram Dagje ruilen? Behind the scenes….. A post shared by Kim Feenstra (@k2im) on Sep 11, 2020 at 8:24am PDT

