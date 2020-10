Kim Feenstra deelt eerste ‘duidelijke’ foto met baby Brooklyn

Hoewel we geen glimp spotten van het gezichtje van haar kleine spruit, valt de flinke haardos in ieder geval wél al op. ‘One love, it’s the Brooklyn way!’, schrijft Kim bij het prachtige plaatje. ‘Knuffelen en kussen met mijn zoontje in de ochtend (en de rest van de dag) is het mooiste gevoel dat ik ooit heb meegemaakt.’

Complimenten

Feenstra kan rekenen op heel wat lovende woorden onder de foto. ‘😍😍😍 die haartjes en wat ben jij onwijs knap zelfs in de kraamweek ☺️’, reageert zangeres Monique Smit. Een volger merkt nog op: ‘Wauwie wat een bos haar 😍😍 jullie zijn prachtig 😍💙.’

Niet veel delen

Vlak voor de komst van Brooklyn liet Kim al weten niet veel van haar zoontje te gaan delen. ‘Zeker het eerste jaar niet’, aldus het topmodel. ‘De baby is dan nog zo precious’. Ze zei toen hooguit ‘een handje, voetje of wat haartjes’ in beeld te brengen en aan die uitspraak houdt de kersverse moeder zich met dit gloednieuw kiekje.

Kersverse ouders

Eind mei liet Kim weten in verwachting te zijn na een moeizame periode, waarin ze onthulde niet natuurlijk zwanger te kunnen worden. Die bekendmaking deed ze op een mooie en bijzondere manier via Instagram. Aan het einde van een zwart-witvideo met romantische opnames van haar en haar vriend is te zien hoe het Kim met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van een zoon, Brooklyn Baby Tailor.

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: Story | Beeld: Edwin Smulders, Instagram