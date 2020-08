Kim Feenstra deelt echo en verklapt dít over het geslacht van haar eerste kind

View this post on Instagram

‘Is het een jongen of een meisje?’ Deze vraag krijgen we een paar keer per dag. Het antwoord op de vraag is: We weten het niet. We willen het niet weten. Het is een verrassing . Noem ons ouderwets. Voor ons is het heel speciaal dat we dit geluk mogen ervaren. En zeker na een ivf traject. Geluk staat aan onze kant met deze zwangerschap. We weten namelijk dat het niet vanzelfsprekend is. Daarom maakt het ons niets uit. Dus geen gender reveals van onze kant. En wanneer de baby komt? Guess. Deze foto is trouwens van ‘een tijdje’ terug. Welke maand komt onze baby denken jullie?