Kim Feenstra heeft het helemaal gehad met de maatschappelijke druk op borstvoeding

Kim Feenstra (35) deelt graag foto’s van haar zoontje Brooklyn met haar volgers. Maar naast de lieve foto’s deelt ze ook vaak eerlijke foto’s en is ze open over het moederschap. Ook over borstvoeding heeft ze iets te zeggen, want ze vindt dat er veel te veel maatschappelijke druk op zit.

Op de Instagram Stories neemt het model haar volgers mee in haar kolfavonturen op de late avond. Toch wil Kim daarna wel kwijt aan haar volgers, dat het geven van borstvoeding niet goed of fout is.

Na haar verhaal over kolven laat ze dan ook een mooi berichtje achter voor alle moeders. ‘Het lukt natuurlijk niet bij iedere vrouw om borstvoeding te geven’, begint ze. ‘En er zijn vrouwen die bewust kiezen om het niet te doen. Er wordt zo gehamerd op het feit dat borstvoeding het allerbeste is dat ik me kan voorstellen dat je gefrustreerd raakt als het niet lukt.’ Feenstra wil daar dan ook wat tegen doen. ‘Middelvinger omhoog voor de maatschappelijke druk. You still rocking it mommy!’

Baby Brooklyn is al een groot geluk in het leven van Kim Feenstra en vriend Stanley Tailor. Toch sluiten de twee een ander geluk – het huwelijk – ook zeker niet uit. Voor Feenstra zal dat niet het eerste huwelijk zijn. ‘Ik ben op mijn 23ste al eens getrouwd geweest. Op die leeftijd wist ik nog helemaal niet wat een huwelijk inhield.’ Gelukkig weerhoudt dat het model er niet van om met haar Stanley in het huwelijksbootje te stappen. ‘Ik zou het zeker willen, want het lijkt me heel bijzonder om dezelfde naam te dragen als mijn kind.’

Feenstra (35) en de 39-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van hun zoon, Brooklyn Baby Tailor. Vlak voor de komst van Brooklyn liet Kim al weten niet veel van haar zoontje te gaan delen. ‘Zeker het eerste jaar niet’, aldus het topmodel.

