Kim Feenstra (35) doet in een bijzonder openhartige Q&A op Instagram een boekje open over het moederschap. Zo vertelt ze hoe het is om tijdens corona moeder te worden, hoe de nachten gaan, maar óók de meisjesnaam voor de kleine Brooklyn.

Het model laat weten dat het dubbel is om in deze periode te bevallen van haar eerste kindje. ‘Ik heb me vaak afgevraagd waar het nou allemaal heen gaat’, aldus Feenstra. ‘En in wat voor wereld de kleine terecht komt. Ik denk dat elke ouder dezelfde struggles heeft. Het is ook het mooiste wat er is: (persoonlijk) wat de coronatijd ook ‘mooier’ heeft gemaakt.’

Kim Feenstra meisjesnaam

Kim en haar vriend Stanley Tailor wilde uiteindelijk niet weten wat het zou worden. Dus hadden de twee ook eventueel al een meisjesnaam in gedachte? Daar kan de fotografe kort over zijn. ‘We wilden het geslacht een verrassing houden. Maar de naam Brooklyn was één ding dat vaststond.’

IVF

Verder laat Feenstra weten dat de nachten eigenlijk heel goed gaan met haar zoontje. Ook vertelt ze: ‘Wij zijn zwanger geworden door IVF. Dat heb ik als bijzonder ervaren. Veel geschommeld met hormonen, maar het is ‘gelukt’ en daar gaat het om.’

Buiten beeld

Vlak voor de komst van Brooklyn liet Kim al weten niet veel van haar zoontje te gaan delen. ‘Zeker het eerste jaar niet’, aldus het topmodel. ‘De baby is dan nog zo precious.’ Ze zei toen van plan te zijn hooguit ‘een handje, voetje of wat haartjes’ in beeld te gaan brengen. Op een eerlijke en realistische foto van de kraamtijd waren dan ook alleen de beentjes van het jochie te zien.

Kersverse ouders

Eind mei liet Kim weten in verwachting te zijn na een moeizame periode, waarin ze onthulde niet natuurlijk zwanger te kunnen worden. Die bekendmaking deed ze op een mooie en bijzondere manier via Instagram. Aan het einde van een zwart-witvideo met romantische opnames van haar en haar vriend is te zien hoe het Kim met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van een zoon, Brooklyn Baby Tailor.

Bron: Boulevard | Beeld: Brunopress