Hoogzwangere Kim Feenstra deelt nieuwe foto van ronde babybuik

Kim Feenstra is zwanger en verwacht binnenkort haar eerste kind. Of het een jongen of meisje wordt, wil ze niet weten.

Wat ze wél zou willen, is een dagje ruilen met haar vriend, Stanley. Haar hoogzwangere buik is natuurlijk niet niets, om met je mee te tillen de hele dag.

‘Dag ruilen?’, schrijft ze bij een foto waarop ze uitgeblust op de bank is neergeploft. Onder de foto klinkt herkenbaarheid van andere zwangeren en moeders. ‘Zou wel leuk zijn als dat kon, ja’, klinkt het. En ook regent het complimenten. ‘Prachtbuik bij een prachtvrouw’. Wanneer Kim precies is uitgerekend, is niet bekend.

Eerder deelde Kim nog deze foto in een prachtige witte jurk:

Eileiders verwijderd

Eind mei deelde Kim in een lieve videocompilatie dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Voor de fotografe ging daarmee een grote wens in vervulling, waarvan ze bang was dat-ie nooit werkelijkheid zou worden. In de Videoland-docuserie Life Of Kim vertelt Kim eind 2019 nog dat een natuurlijke zwangerschap voor haar geen optie is. De 34-jarige brunette had verklevingen en littekens in haar buik, waardoor haar eileiders niet meer doorgankelijk waren. Tijdens een operatie bleken beide eileiders niet te werken en werden ze verwijderd.

