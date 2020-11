Kim Feenstra ontwikkelt nieuwe fetisj bij eigen kindje: ‘Om op te eten’

Kim Feenstra (35) werd iets meer dan een maand geleden alweer moeder van haar eerste kindje. Toch heeft het model ook een nieuwe fetisj ontwikkeld, máár: wel alleen bij haar eigen kroost, zo wil ze benadrukken. En die voorliefde roept ook veel herkenning op.

Kim is namelijk helemaal gek op de voetjes van haar zoontje Brooklyn. ‘Om op te eten’, schrijft ze bij de zwart-wit foto. ‘Heb een voetjes fetisj ontwikkeld.’

Kim Feenstra kindje

Toch wil ze wel even iets duidelijk maken. ‘Maar wel alleen voor de voetjes van mijn eigen kind’, verklaart Feenstra. ‘De liefste voetjes die ik ooit gezien heb. Wat een liefde. Ik explodeer. Van liefde (en ook van moedermelk). Alle clichés zijn waar. Klopt als een bus. En dat is de waarheid.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Feenstra (@k2im)

Herkenning

Voor veel ouders roept het verhaal van de fotografe dan ook heel wat herkenning op. ‘Heerlijk die kleine voetjes!’ en ‘Super schattig die kleine voetjes 😍 om op te vreten!’, is onder meer te lezen. Ook menig BN’er reageert met hartjes onder foto: zo laten onder meer Chantal Janzen, Anouk Smulders en Manon Meijers heel wat liefde achter.

Buiten beeld

Vlak voor de komst van Brooklyn liet Kim al weten niet veel van haar zoontje te gaan delen. ‘Zeker het eerste jaar niet’, aldus het topmodel. ‘De baby is dan nog zo precious.’ Ze zei toen van plan te zijn hooguit ‘een handje, voetje of wat haartjes’ in beeld te gaan brengen. Op een eerlijke en realistische foto van de kraamtijd waren dan ook alleen de beentjes van het jochie te zien.

Kersverse ouders

Eind mei liet Kim weten in verwachting te zijn na een moeizame periode, waarin ze onthulde niet natuurlijk zwanger te kunnen worden. Die bekendmaking deed ze op een mooie en bijzondere manier via Instagram. Aan het einde van een zwart-witvideo met romantische opnames van haar en haar vriend is te zien hoe het Kim met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van een zoon, Brooklyn Baby Tailor.

