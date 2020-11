Kim Feenstra over keuze naam zoontje én bevalling: ‘Navelstreng zat vijf keer om zijn nek’

Inmiddels mag Kim Feenstra (35) zich alweer twee weken lang de trotse moeder van haar pasgeboren zoon noemen. Zoals het model bij de aankondiging van de geboorte al bekendmaakte, luistert het jochie naar de naam Brooklyn Baby. De brunette onthult nu hoe die bijzondere naam tot stand gekomen is én doet een boekje open over de zware bevalling.

Kim Feenstra bevalling

Dat Kim Feenstra vanaf de eerste minuut met Brooklyn op een roze wolk leeft, moge duidelijk zijn. ‘Het moment dat hij op mij gelegd werd en begon te huilen, dacht ik: zijn longen werken, hij doet het, hij werkt, deze baby doet het. Yes!’, aldus de dolgelukkige moeder tegenover RTL Boulevard. Ook vertelt ze dat de baby met een geplande keizersnede ter wereld is gekomen. ‘Hij lag in een verstrengeling en had de navelstreng vijf keer om zijn nek zitten. Maar hij doet het heel goed en achteraf zijn we heel blij met onze beslissing.’

Eerste ontmoeting

Meteen toen Kim Feenstra haar zoontje zag na de bevalling, had ze het idee dat ze hem kende. ‘We wisten natuurlijk het geslacht niet, maar toen-ie eruit kwam en ik hem zag dacht ik meteen: ik ken jou. Jij bent van mij, van ons.’

Naam

Waar de bijzondere naam van het jongetje vandaan komt? ‘Ik heb vroeger in New York gewoond en ik was heel vaak in Brooklyn te vinden’, vertelt Kim. ‘Ik vind Brooklyn echt een bruisende plek. Het is edgy, rauw, stoer, lief, creatief. En ik vond de naam altijd heel erg tof.’

Foto’s van Brooklyn

Kim schittert niet alleen voor de camera, maar heeft ook een passie voor fotografie. Ze legt dan ook ieder moment van haar zoon vast, zo vertelt ze aan het entertainmentprogramma. ‘Waar vroeger mijn filmrol vol zat met selfies, is het nu alleen maar Brooklyn’, geeft de kersverse mama toe. ‘Het is niet omdat het mijn eigen kind is, maar als ik naar foto’s van hem kijk, denk ik: het is wel een verdomd mooi kind. Eigenlijk moet iedereen jou ontmoeten maar ik doe het gewoon nog even niet en daar hebben wij zo onze redenen voor.’

Buiten beeld

Vlak voor de komst van Brooklyn liet Kim al weten niet veel van haar zoontje te gaan delen. ‘Zeker het eerste jaar niet’, aldus het topmodel. ‘De baby is dan nog zo precious’” Ze zei toen van plan te zijn hooguit ‘een handje, voetje of wat haartjes’ in beeld te gaan brengen. Op een eerlijke en realistische foto van de kraamtijd waren dan ook alleen de beentjes van het jochie te zien.

Kersverse ouders

Eind mei liet Kim weten in verwachting te zijn na een moeizame periode, waarin ze onthulde niet natuurlijk zwanger te kunnen worden. Die bekendmaking deed ze op een mooie en bijzondere manier via Instagram. Aan het einde van een zwart-witvideo met romantische opnames van haar en haar vriend is te zien hoe het Kim met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van een zoon, Brooklyn Baby Tailor.

