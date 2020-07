Kim Feenstra showt prachtige babybuik op verschillende vakantiekiekjes

Kim Feenstra is tot dusver niet bepaald scheutig geweest met het delen van haar groeiende babybuik. In de aankondigingsvideo van eind mei zagen we ‘m kort tijdens een echoscopie en daarna deelde ze slechts twee keer een buikupdate. Tot nu. Het model viert vakantie onder de zon en post de ene na de andere foto van haar schitterende baby belly.

Mama to be Kim Feenstra

In jurkjes, in bikini’s, de buik komt veelvuldig voorbij in diverse gedaantes. Naast dat Kim trots zal zijn op haar waanzinnig mooie mamalijf, is het stiekem ook ter promotie van haar tweede kledinglijn voor NA-KD. En het is best goed om te weten dat de toffe items uit die collectie – die vanaf dinsdag 28 juli te koop is – dus ook passen en staan bij vrouwen met een buikje. Al dan niet gevuld met een baby.

Complimentenregen

Onder de foto’s regent het complimenten. Holland’s Next Top Model-collega Nigel Barker laat weten Kim een ‘hot mama’ te vinden en Leontine Borsato noemt haar ‘prachtig’. Ook van Estelle Cruijff, Kimberley Klaver, de eveneens zwangere Rens Kroes, Jaimie Vaes, Ellemieke Vermolen, Angela Schijf en Humberto Tan strooien met hartjes en vlammetjes. En terecht, want wat is ze prachtig zwanger.

Eileiders verwijderd

Eind mei deelde Kim in een lieve videocompilatie dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Voor de fotografe ging daarmee een grote wens in vervulling, waarvan ze bang was dat-ie nooit werkelijkheid zou worden. In de Videoland-docuserie Life Of Kim vertelt Kim eind 2019 nog dat een natuurlijke zwangerschap voor haar geen optie is. De 34-jarige brunette had verklevingen en littekens in haar buik, waardoor haar eileiders niet meer doorgankelijk waren. Tijdens een operatie bleken beide eileiders niet te werken en werden ze verwijderd.



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Flaironline | Beeld: Brunopress