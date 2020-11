Kim Feenstra voor het eerst naar buiten met zoontje Brooklyn

Kim Feenstra (35) werd zo’n drie weken geleden de trotse moeder van zoontje Brooklyn. En dat betekent een hoop nieuwe momenten voor het model! Gelukkig neemt ze haar volgers maar wat graag mee in de avonturen met haar kleine man.

Zo ging Kim gisteren voor het eerst met haar ventje naar buiten voor een gezellige wandeling. Dat deed ze niet alleen: ook haar hond mocht mee én ze liet het hele tafereel vastleggen door een fotograaf.

Kim Feenstra zoontje

In een kekke roze broek straalt Kim overduidelijk van oor tot oor. Dat Feenstra op een grote roze wolk zit, valt ook op bij volgers. Zo reageert presentatrice Anouk Smulders: ‘Kijk d’r gaan! Super mom! 😍😍.’ Ook andere bekende Nederlanders, waaronder Chantal Janzen en Estelle Cruijff, laten een hoop hartjes achter.

Buiten beeld

Vlak voor de komst van Brooklyn liet Kim al weten niet veel van haar zoontje te gaan delen. ‘Zeker het eerste jaar niet’, aldus het topmodel. ‘De baby is dan nog zo precious.’ Ze zei toen van plan te zijn hooguit ‘een handje, voetje of wat haartjes’ in beeld te gaan brengen. Op een eerlijke en realistische foto van de kraamtijd waren dan ook alleen de beentjes van het jochie te zien.

Kersverse ouders

Eind mei liet Kim weten in verwachting te zijn na een moeizame periode, waarin ze onthulde niet natuurlijk zwanger te kunnen worden. Die bekendmaking deed ze op een mooie en bijzondere manier via Instagram. Aan het einde van een zwart-witvideo met romantische opnames van haar en haar vriend is te zien hoe het Kim met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van een zoon, Brooklyn Baby Tailor.

Babykamer

Enige tijd vóór de bevalling werden er foto’s onthuld van de schattige babykamer die Kim en Stanley hadden ingericht voor hun kleine spruit. Ondanks dat de twee zeiden niet te weten wat het geslacht van het kindje werd, dachten fans bij het zien van het kamertje al dat het een jongen zou worden. ‘Is dat haar babykamer? Ik dacht dat ze het geslacht helemaal niet wilde weten’, vroeg iemand zich hardop af. Een ander liet weten: ‘Niet zo genderneutraal, wel een erg leuke babykamer voor een jongen’.

Beeld: Brunopress, Instagram