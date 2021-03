Te zoet: zoontje Kim Feenstra blijkt een echt lachebekje

Hoewel Kim Feenstra (35) haar mannetje nog steeds grotendeels buiten beeld houdt, vangen we af en toe wel een glimp op van de kleine Brooklyn. En wat blijkt? Zo moeder, zo zoon is in dit geval heel erg van toepassing.

‘Mama is een gabber, dus Brooklyn heeft een Thunderdome slabber’, rijmt het model bij het nieuwste kiekje van haar zoontje. ‘Smakelijk eten, hak hak hak!’

Kim Feenstra zoontje

Hoewel we weer niet veel opvangen van de kleine Brooklyn, zien we wel zijn schattige, guitige lachje. Wat een lief ventje is het toch ook! Ook volgers sluiten zich helemaal aan bij de opvoeding van Feenstra. ‘Learn them young 👏’, reageert presentatrice Tess Milne. Een andere volger merkt op: ‘Té cute dit! 😍 met de paplepel ingegoten! 👏’ Ook is nog te lezen: ‘Juist 💪🏼❤️ h4l en gabber geef je door in hart en nieren!’

Buiten beeld

Vlak voor de komst van Brooklyn liet Kim weten niet veel van haar zoontje te gaan delen. ‘Zeker het eerste jaar niet’, aldus het topmodel. ‘De baby is dan nog zo precious.’ Ze zei toen van plan te zijn hooguit ‘een handje, voetje of wat haartjes’ in beeld te gaan brengen. Op een eerlijke en realistische foto van de kraamtijd waren dan ook alleen de beentjes van het jochie te zien.

Gezin Kim Feenstra

Eind mei liet Kim weten in verwachting te zijn na een moeizame periode, waarin ze onthulde niet natuurlijk zwanger te kunnen worden. Die bekendmaking deed ze op een mooie en bijzondere manier via Instagram. Aan het einde van een zwart-witvideo met romantische opnames van haar en haar vriend is te zien hoe het Kim met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van een zoon, Brooklyn Baby Tailor.

Beeld: Instagram, Brunopress