Kim Kardashian deelt allereerste foto van dochter Chicago

Kim Kardashian West staat erom bekend zich zowel letterlijk als figuurlijk volledig bloot te geven. Maar wanneer het op haar kinderen aankomt, is het toch even andere koek voor de realityster. Net als bij haar eerste twee kinderen North en Saint liet de 37-jarige haar fans een lange tijd wachten op de eerste foto van Chicago. Maar na ruim twee maanden is het dan eindelijk zover!

Geen miljoenendeals voor een fotoreportage in een groot magazine of een uitgebreid interview in een of andere populaire talkshow. Nee, de moeder van drie beslist liever zelf hoe en wanneer ze de wereld laat kennismaken met haar baby. Hoewel haar fans de afgelopen weken al wel een paar keer een kleine sneak peek kregen, postte Kim dit weekend dan toch echt de allereerste duidelijke foto van de kleine spruit. En wat ziet ze er schattig uit!

Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 17 Mrt 2018 om 7:15 (PDT)

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Beeld: Instagram, Getty