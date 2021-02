Kim Kötter doet er alles aan om bevalling op te wekken: ‘We gaan door met tellen!’

Kim Kötter (38) en Jaap Reesema (36) wachten al een hele tijd op hun derde kindje. De presentatrice was uitgerekend op valentijnsdag, maar is nog steeds niet bevallen. Ze doet er nu alles aan om de bevalling op te wekken.

Week overtijd

Op 14 februari was Kim uitgerekend, maar nog steeds is de baby nog níet geboren. ‘En we gaan door met tellen!’, begint de blondine bij een foto van haar flinke buik. ‘Week overtijd. Twee keer heeft de verloskundige gecheckt. Vanochtend [zondag, red.] voor het laatst. Maar nog 0 ontsluiting. Kan nog niet gestript worden.’

Verschillende pogingen

Om haar bevalling op te wekken heeft Kim afgelopen weekend verschillende dingen geprobeerd, zoals een ontspannend bad nemen. ‘Hahahahahhaa, mijn buik kwam niet onder water. Het zag eruit alsof-ie bleef drijven. Maar het bad was niet diep genoeg’, lacht de geliefde van Jaap.

Heerlijk geslapen

Wat ze nog meer heeft geprobeerd? ‘We hebben gisteren anderhalf uur gefietst. Heb alle hobbels gepakt op de hei die er waren. Heel pittig gegeten. Indiaas.’ Toch lijken haar verschillende pogingen niet te hebben gewerkt. ‘In plaats van een bevalling heeeerlijk geslapen’, aldus de ietwat ongeduldige Kim.

Kim Kötter zwanger

Afgelopen augustus maakten Kim en Jaap bekend in verwachting te zijn van hun derde kindje. Het stel had het babynieuws door de eerdere zwangerschappen via ivf totaal niet aan zien komen. Maar toen Kim tijdens een mountainbike-sessie flauwviel en haar buik ondanks het vele trainen niet platter maar juist dikker werd, besloot ze toch maar een zwangerschapstest in huis te halen. ‘Ik wilde een test gaan kopen, maar dat durfde ik niet, want iedereen kent mij hier. Ik wilde er niemand mee belasten want ik dacht, dit kan toch niet waar zijn. Maar toen heb ik toch Jaap maar even lief aangekeken en gezegd dat-ie even iets voor me moest halen bij de supermarkt. Hij wist níet wat hem overkwam.’

Het wordt een…

Desalniettemin zijn de twee uiteraard wel door het dolle heen met het nieuws. Hoewel Kim’s volgers op Instagram gokten dat Kim en Jaap dit keer een meisje zouden verwachten, worden er over een tijdje geen roze maar blauwe muisjes ingeslagen. Het gezin krijgt er een jongetje bij, een broertje voor zoontjes Muck (4) en Youp (2).

View this post on Instagram A post shared by KIM KÖTTER (@kimkotter)

Bron: Flair | Beeld: Brunopress, Instagram