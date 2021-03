Kim Kötter doorbreekt taboe rondom borstvoeding met schattige foto

Haar hele zwangerschap heeft ze haar volgers op de hoogte gehouden. We zagen de allereerste echo, prachtige foto’s van haar babybuik en alle ins & outs van haar bevalling. Ook nu doet Kim Kötter (38) dit weer, maar dan met een foto waarop ze zoontje Ted borstvoeding geeft.

Kim Kötter borstvoeding

Op Instagram post Kim een prachtig plaatje van haar uitzicht als ze zoontje Ted borstvoeding geeft. Op haar Instagram Stories post ze het kiekje ook en noemt ze het de ‘mooiste foto ever’. Ze heeft lang moeten wachten op het kindje. Kim was op Valentijnsdag uitgerekend, maar Ted kwam pas 23 februari ter wereld.

Pittige bevalling

Kötter moest worden ingeleid en bij de laatste keer ging het ineens heel hard. ‘Het was een pittige bevalling! Maar goed, alles is goed gekomen. Het laatste stukje heb ik hem er zelf uit mogen trekken.’ Een bijzonder moment, maar ook best even spannend. Toch durfde ze het uiteindelijk aan en heeft ze hem zelf bij het hoofdje en de schouders gepakt om de kleine man eruit te trekken.

Derde kindje

Het liefdesgeluk van Kim en Jaap werd al met zoontjes Youp en Muck bekroond, maar het stel had het babynieuws door de eerdere zwangerschappen via ivf totaal niet aan zien komen. Maar toen Kim tijdens een mountainbike-sessie flauwviel en haar buik ondanks het vele trainen niet platter maar juist dikker werd, besloot ze toch maar een zwangerschapstest in huis te halen. ‘Ik wilde een test gaan kopen, maar dat durfde ik niet, want iedereen kent mij hier. Ik wilde er niemand mee belasten want ik dacht, dit kan toch niet waar zijn. Maar toen heb ik toch Jaap maar even lief aangekeken en gezegd dat-ie even iets voor me moest halen bij de supermarkt. Hij wist níet wat hem overkwam.’

Broertje

Kim deelde al eerder een foto van haar drie zoontjes samen. De broers van Ted zijn helemaal in de wolken met hun kersverse broertje. ‘Ted heeft er gewoon twee vaders bij. Ze willen alleen maar erbij. Aaien, vasthouden en verzorgen! Ze zijn heel schattig met hem.’

Beeld: Brunopress