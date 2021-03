Wauw! Kim Kötter deelt bijzondere foto van geboorte zoontje en geschokte Jaap

Kim Kötter hield haar volgers de hele zwangerschap op de hoogte van alles wat er bij kwam kijken. Nu zoontje Ted is geboren worden de foto’s nog steeds gedeeld. De vlogster deelt nu een bijzondere foto van de eerste secondes na de geboorte van Ted. En de blik van man Jaap zegt alles…

Kim Kötter Foto

De zoon van Kim en Jaap is inmiddels een week oud, en de tijd vliegt volgens de kersverse moeder nu al. ‘Het gaat te snel! Ik denk toch het besef dat dit echt de allerlaatste keer is, plus het feit dat alles zoveel bewuster gaat in dit coronatijdperk’, begint ze bij een bijzonder kiekje van Ted’s geboorte. ‘Maar als ik dan de foto’s van de bevalling bekijk, dan komt alles weer in detail terug. Sommige details wil ik liever nog even skippen, maar deze foto zegt alles.’

Nét geboren

Op het plaatje is te zien hoe Kim haar jongste zoon voor het eerst in haar armen houdt en duidelijk moge zijn dat het jochie pas nét uit de buik van zijn moeder is gekomen. ‘Het ongeloof en de verwondering dat de baby er is, dat ik hem echt ter wereld heb gebracht (samen met een topteam en de beste papa op aarde) en dat ik hem zelf het laatste stukje uit mij heb gehaald en op mijn borst heb gelegd. Wow’, vervolgt Kötter. ‘Superspannend, superkwetsbaar, het voelt heel intens. En heel eng dat het lijfje nog niet zo heel krachtig aan voelt. Dat de baby nog niet begint te huilen. En dat je de navelstreng uit je voelt kloppen en nog vast zit aan je baby en aan de placenta die nog in je zit. Alles komt in detail terug.’

Oermoeder

Kim voelde zich op dat moment een echte oermoeder. ‘De strijd hebt geleverd voor echt het allermooiste op de wereld. Mijn zoon. Onze zoon. Hij is er.’

Kippenvel

Volgers van Kim vinden het plaatje maar wat bijzonder. Ook valt hen meteen iets op: de onbetaalbare blik van Jaap op de achtergrond. ‘Prachtig en die hand van Jaap voor z’n mond, haha”, merkt iemand op, waarop een ander reageert: “Dat was het eerste wat ik zag, kippenvel.’

De tekst gaat verder onder de foto.

Pittige bevalling

De derde zoon van Kim en Jaap kwam vorige week ter wereld. Over de pittige bevalling deed de kersverse moeder toen al een boekje open. Ze moest worden ingeleid en op een gegeven moment ging het ineens heel hard. ‘Maar goed, alles is goed gekomen. Het laatste stukje heb ik hem er zelf uit mogen trekken.’

Verrassend nieuws

Afgelopen augustus maakten Kim en Jaap bekend in verwachting te zijn van hun derde kindje. Het stel had het babynieuws door de eerdere zwangerschappen via ivf totaal niet aan zien komen. Maar toen Kim tijdens een mountainbike-sessie flauwviel en haar buik ondanks het vele trainen niet platter maar juist dikker werd, besloot ze toch maar een zwangerschapstest in huis te halen. ‘Ik wilde een test gaan kopen, maar dat durfde ik niet, want iedereen kent mij hier. Ik wilde er niemand mee belasten want ik dacht, dit kan toch niet waar zijn. Maar toen heb ik toch Jaap maar even lief aangekeken en gezegd dat-ie even iets voor me moest halen bij de supermarkt. Hij wist níet wat hem overkwam.’

Lees ook:

Kim Kötter doorbreekt taboe rondom borstvoeding met schattige foto

Broertjes Reesema

Kim deelde al eerder een foto van haar drie zoontjes samen. De broers van Ted – Muck (4) en Youp (2) – zijn helemaal in de wolken met het pasgeboren jochie. ‘Ted heeft er gewoon twee vaders bij. Ze willen alleen maar erbij. Aaien, vasthouden en verzorgen! Ze zijn heel schattig met hem.’

Bron: Flair | Beeld: Brunopress