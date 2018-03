Kim Kötter showt op de valreep haar gigantische babybuik

Het zijn spannende dagen voor Kim Kötter en Jaap Reesema. De presentatrice zou namelijk ieder moment kunnen bevallen. Op de valreep deelt ze nog een kiekje van haar enorme babybuik.

‘Is het een bal? Is het een groot paasei?’, grapt Kim bij de foto op Instagram. Ook laat ze weten dat 28 maart haar uitgerekende bevaldatum is. ‘Maar je mag wel blijven zitten hoor’, schrijft ze nog. Maar lang kan het in elk geval niet meer duren.

Jongetje

Kim en Jaap verwachten een jongetje; een broertje voor hun eerste zoon Muck. ‘We krijgen er een lenig aapje bij!’, schreef ze een aantal maanden geleden bij een echofoto die ze deelde via Instagram. ‘Zo schattig!! En dat het echt een jochie is liet hij ook vanaf de eerste seconde zien.’





Bron & Beeld: Instagram, ANP