Kim Kötter viert bijzondere mijlpaal én deelt flink gegroeide babybuik

Kim Kötter (38) heeft inmiddels een bijzondere mijlpaal bereikt. De presentatrice is namelijk 27 weken zwanger, maar waarom dat moment zo speciaal is, vertelt ze op een later moment nog. Ook deelt ze een prachtig kiekje van haar flink gegroeide babybuik.

Kim blikt op Instagram terug op de tijd dat ze nog een klein buikje had. De foto is genomen op 25 augustus: destijds kon ze nog op Jaap z’n rug springen. ‘Inmiddels ben ik een kilo of 10 zwaarder geworden […] Ik kan nu nog net mijn veters strikken. De trap op lopen lukt al niet meer zonder dat ik adem te kort kom. Hahaha.’

Kim Kötter babybuik

Verder voelt Kötter zich goed. ‘De baby ligt nog over dwars. Zal wel weer op zijn vader lijken 🤣 Voel de baby vaak. Weet precies hoe hij ligt. Dat ik nog geen blauwe plekken aan de buitenkant van mijn buik heb is een wonder.’ Maar een naam? Die hebben de twee nog niet. Wel maken ze volgende week een start met de verbouwing van de zolder tot babykamer. ‘De muurtjes worden geplaatst. De shutters worden ingemeten. Het behang is in de maak.’

Mijlpaal

Daarnaast laat Kim weten met 27 weken een bijzondere mijlpaal te hebben bereikt. ‘Vertel ik later wel meer over! Op naar 32 weken. Naar de nog veiligere modus. ❤️ ⁣’, sluit het model af. ‘Het blijft gek dat ik zwanger ben. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat we nog een 3e krijgen. Wat een cadeau.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KIM KÖTTER (@kimkotter)

Flink gegroeid

Ook geeft Kim haar volgers in haar Instagram Stories een kleine glimp van haar babybuik. Dat deze alweer flink gegroeid is, blijkt wel uit onderstaande foto! Wat een prachtig plaatje.

Derde kindje

Hoewel het liefdesgeluk van Kim en Jaap toen al met zoontjes Youp en Muck was bekroond, kreeg het gezin Reesema-Kötter onlangs de verrassing van hun leven. Kim is namelijk in verwachting van hun derde kindje. ‘Het was echt een cadeautje. Die andere twee zijn natuurlijk via ivf ontstaan, maar deze was gewoon ín de coronatijd in m’n buik gekomen’, vertelde de presentatrice in augustus in de speciale baby-vlog.

Zwangerschapstest

Het stel had het babynieuws door de eerdere zwangerschappen via ivf totaal niet aan zien komen. Maar toen Kim tijdens een mountainbike-sessie flauwviel en haar buik ondanks het vele trainen niet platter maar juist dikker werd, besloot ze toch maar een zwangerschapstest in huis te halen. “Ik wilde een test gaan kopen, maar dat durfde ik niet, want iedereen kent mij hier. Ik wilde er niemand mee belasten want ik dacht, dit kan toch niet waar zijn. Maar toen heb ik toch Jaap maar even lief aangekeken en gezegd dat-ie even iets voor me moest halen bij de supermarkt. Hij wist níet wat hem overkwam.”

Lees ook

Kim Kötter onverwachts zwanger van derde kindje: ‘Dit is echt een cadeautje’

Het wordt een…

Dat de zwangerschapstest positief was, hadden de twee absoluut niet aan zien komen. Desalniettemin zijn de twee uiteraard wel door het dolle heen met het nieuws. Het stel zelfs al wat het geslacht is. Hoewel Kim’s volgers op Instagram gokten dat Kim en Jaap dit keer een meisje zouden verwachten, worden er over een tijdje geen roze maar blauwe muisjes ingeslagen. Het gezin krijgt er – misschien wel op Valentijnsdag, Kim’s uitgerekende datum – namelijk een jongetje bij.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: VIVA, Instagram Kim Kötter