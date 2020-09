Kim Kötter heeft al behoorlijke babybuik en deelt met 20 weken zwangerschap een eerlijke video

Ruim een maand geleden maakte Kim Kötter (35) bekend in blijde verwachting te zijn van haar derde kindje. Inmiddels is de voormalige Miss Universe op de helft van haar zwangerschap en showt ze vol trots haar al prachtig ronde babybuik.

Kim Kötter babybuik

Voor het eerst sinds de aankondiging van haar zwangerschap heeft Kim beelden gedeeld van haar babybuik in haar Instagram-feed. In de video is de blondine van de zijkant te zien, terwijl ze over haar buik wrijft. Om extra goed in beeld te brengen hoeveel ze al gegroeid is, duwt ze haar trui zo nu en dan tegen zich aan. Bij het filmpje verklapt Kötter inmiddels twintig weken zwanger te zijn.

Prachtig zwanger

Het valt volgers van Kim op dat haar buik al behoorlijk gegroeid is. “Wat gaat dit snel bij jou!”, merkt een fan op, waarop de blondine reageert met: “Derde, hè!”. Ook wordt benadrukt hoe prachtig ze eruitziet. “Wat een prachtig buikje heb je al! Van harte gefeliciteerd voor jou en je mooie gezin”, luidt een van de vele reacties.

Dit bericht bekijken op Instagram #20weekspregnant #babybelly 💙 Een bericht gedeeld door KIM KÖTTER (@kimkotter) op 29 Sep 2020 om 2:42 (PDT)

Derde kindje

Hoewel het liefdesgeluk van Kim en Jaap toen al met zoontjes Youp en Muck was bekroond, kreeg het gezin Reesema-Kötter onlangs de verrassing van hun leven. Kim is namelijk in verwachting van hun derde kindje. “Het was echt een cadeautje. Die andere twee zijn natuurlijk via ivf ontstaan, maar deze was gewoon ín de coronatijd in m’n buik gekomen”, vertelde de presentatrice in augustus in de speciale baby-vlog.

Zwangerschapstest

Het stel had het babynieuws door de eerdere zwangerschappen via ivf totaal niet aan zien komen. Maar toen Kim tijdens een mountainbike-sessie flauwviel en haar buik ondanks het vele trainen niet platter maar juist dikker werd, besloot ze toch maar een zwangerschapstest in huis te halen. “Ik wilde een test gaan kopen, maar dat durfde ik niet, want iedereen kent mij hier. Ik wilde er niemand mee belasten want ik dacht, dit kan toch niet waar zijn. Maar toen heb ik toch Jaap maar even lief aangekeken en gezegd dat-ie even iets voor me moest halen bij de supermarkt. Hij wist níet wat hem overkwam.”

Het wordt een…

Dat de zwangerschapstest positief was, hadden de twee absoluut niet aan zien komen. Desalniettemin zijn de twee uiteraard wel door het dolle heen met het nieuws. Het stel zelfs al wat het geslacht is. Hoewel Kim’s volgers op Instagram gokten dat Kim en Jaap dit keer een meisje zouden verwachten, worden er over een tijdje geen roze maar blauwe muisjes ingeslagen. Het gezin krijgt er – misschien wel op Valentijnsdag, Kim’s uitgerekende datum – namelijk een jongetje bij.

