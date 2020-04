Kimberley Klaver barst in tranen uit op Instagram en slaat alarm: ‘Please, help’

Kimberley Klaver (34) heeft zich van haar kwetsbare kant laten zien op Instagram. In een nieuwe video is te zien hoe de actrice in tranen uitbarst. De reden? Ze is enorm geraakt door het verhaal van baby Jayme en roept haar volgers op om te doneren voor het kindje met een ernstige spierziekte.

Geëmotioneerde Kimberley Klaver

Aan het begin van het filmpje is de duidelijk aangeslagen Kimberley te zien en vrijwel meteen schieten de tranen in haar ogen. “Ik ben net gemaild door een vrouw die zich inzet voor een heel goed doel”, begint de blondine. Wanneer ze zichtbaar emotioneel wordt, zegt ze een “weekdier” te zijn sinds de geboorte van haar eerste kindje.

Team Jayme

Het goede doel waarover Kimberley een bericht kreeg en dat haar zo raakt, heet Team Jayme. Dit is opgezet voor een jongetje met dezelfde naam, die aan Spinale Musculaire Atrofie (SMA) type 1 lijdt. Dit is een ernstige spierziekte die zich bij de geboorte of vlak daarna openbaart, en leidt tot een toenemende mate van spierverlamming. Het kan zelfs zo snel gaan dat de meeste kindjes al voor hun tweede levensjaar komen te overlijden.

Prik

Wat Jayme nodig heeft is een levensreddend maar peperduur (maar liefst 1,9 miljoen euro) medicijn. “Eén prik en de achteruitgang stopt, één prik en hij kan herstellen”, pleit de actrice die oproept om te doneren. “Zonder die prik haalt hij zijn tweede verjaardag waarschijnlijk niet. Zijn familie is keihard aan het strijden, maar hebben het geld niet. Elke dag telt!”

Hulp nodig

Kimberley vervolgt: “Als er 1,9 miljoen kan worden ingezameld, dan kan hij die prik krijgen in Amerika en dan kan hij verder leven. Please, het kost geen tijd en is makkelijk. Het gaat erom dat we met zo’n 17 miljoen Nederlanders zijn en als we nou allemaal helpen, dan viert deze kleine man ook zijn tweede verjaardag met vriendjes en familie.”

Te vroeg

Afgelopen zomer werd Kimberley voor het eerst zelf moeder. De blondine beviel toen een maand te vroeg, maar maakte het vanaf het begin goed – net als haar zoontje Julius. Wel moest ze flink bijkomen van de heftige bevalling. “Ik ben heel moe, aangezien de afgelopen week zoals gezegd voor een scala aan emoties zorgde”, vertelde ze destijds aan Weekend. “Ik slaap ook niet zo veel. Dus het is wel pittig en enorm wennen. Ik denk soms: wow, wat is er allemaal ineens gebeurd? Maar die kleine doet het supergoed.”

Groot gezin

Julius is het eerste kindje van Kimberley en haar vriend Michel van den Bergh, met wie ze sinds de zomer van 2018 een relatie heeft. Michel heeft naast Julius nog drie kinderen.

