Na een huwelijk van drie jaar scheidde Kimberly van haar eerste liefde Bas. Ze ging samenwonen met Michiel, met wie ze afgelopen juli haar eerste kindje Julius kreeg. Dat ging niet zonder slag of stoot. Kimberly beviel een maand te vroeg en kon haar kraamtijd niet thuis uitzitten.

Van een roze wolk was geen sprake, zo vertelt Kimberly in een interview met Kek Mama. Julius werd een maand te vroeg geboren, waardoor ze nog even in het ziekenhuis moesten blijven. Na tien dagen mochten ze naar huis, maar naar hun eigen huis konden ze niet. ‘Ons nieuwe huis was net opgeleverd en nog totaal onleefbaar.’ Kimberly trok tijdelijk in bij haar moeder in Vinkeveen. Ze vertelt: ‘Ik focuste op Julius terwijl Michel als een gek ons nest bouwde in Amsterdam. ’s Avonds kwam hij naar mij toe of reed ik heen en weer zodat Michel en zijn kinderen Julius vaak genoeg konden knuffelen. Het was meer een puzzel dan een relaxte roze wolk.’

Relatietherapie

Na drie jaar huwelijk scheidde Kimberly van haar eerste liefde Bas. ‘Ik zat niet lekker in mijn relatie, maar ik wilde er wel voor gaan, want ik was getrouwd.’ Kimberly ging in relatietherapie met Bas, maar dat mocht niet baten. ‘Het sprongetje was al gemaakt: ik was gewoon verliefd op een ander.’ Kort na haar scheiding ging Kimberley samenwonen met Michel. Iedereen vond er wat van. Kimberley zou de man van haar beste vriendin hebben ‘afgepakt’.

‘Dit was echt’

Alles ging in een stroomversnelling. Vier maanden na de scheiding trok Kimberly in bij Michiel en raakte ze zwanger. ‘Na mijn scheiding dachten we: laten we het nu dan ook maar écht ontdekken samen. Het klopte gewoon. Als magneten. Dit was echt.’ Kimberly’s vader overleed tien jaar geleden na een kort ziektebed. ‘Ik geloof dat mijn vader me begeleidt, me stiekem dingen influistert. Ook al is hij fysiek niet meer hier, hij bemoeit zich er wel degelijk mee.’

Bron: Kek Mama | Beeld: ANP