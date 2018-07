Het is warm. Bloedje heet zelfs. En die warmte houdt ook nog wel even aan ook. Onze beste vriend is dezer dagen dan ook zonder twijfel de fles zonnebrandcrème. Ons eigen lijf smeren we gedachteloos in, maar hoe zorgen we dat de kids zo goed mogelijk beschermd kunnen buitenspelen?

KekMama scoorde bij een kenner een aantal handige smeertips die wij graag met jullie delen.

1. Welke factor moet je kiezen?

Voor kinderen is het verstandig om een zonnebrandcrème te kiezen met een hoge beschermingsfactor: het liefst 30 of hoger. Ook zijn er speciale zonnebrandcrèmes voor kinderen (vaak factor 50) die bijvoorbeeld extra waterbestendig zijn.

2. Hoe vaak moet je smeren?

Smeer je kind goed in vóórdat hij in de zon gaat spelen of zwemmen, zodat de crème goed kan intrekken. Daarna smeer je ‘m elke één tot twee uur opnieuw in. Komt je kind uit het water? Droog hem dan goed af en smeer een extra laagje, ook al heb je ‘m voor het plonsen met waterproof crème ingesmeerd.

3. Welke plekjes worden vaak vergeten?

Armen, schouders, rug, buik, benen en het gezicht, die weten we vaak wel te vinden. Toch zijn er een aantal plekken die dikwijls vergeten of overgeslagen worden bij het insmeren. Oren (ook erachter), oogleden, lippen, hoofdhuid, de zijkanten van je lijf, en de bovenkant van je voeten en handen zijn zones die snel verbranden en waar je extra op moet letten. Gebruik voor je lippen bijvoorbeeld een lippenbalsem met beschermingsfactor en smeer ook de haargrens (en de scheiding) in met zonnebrand.

3. Wat kan je kind zelf doen?

Oké, de allerkleinsten hebben de hulp van hun ouders natuurlijk hard nodig, maar in principe geldt wel: goed smeren kun je niet vroeg genoeg leren. Laat je kids daarom zodra het kan zelf meehelpen met het insmeren en benoem alle plekken zodat ze blijven hangen. Ook een goede tip: laat kinderen elkaar – als echte ‘smeermaatjes’ – insmeren, zodat ze beter zien wat ze doen. Sta er natuurlijk nog wel even met je neus bovenop om te voorkomen dat ze de helft overslaan of niet goed uitsmeren.

