Je kind laten vaccineren: deze ouders leggen uit waarom ze het wel/niet doen

Jarenlang was vaccineren niet meer dan normaal. Dat deed je gewoon. Maar steeds meer ouders twijfelen. Leonie en Patricia niet. Zij vertellen waarom ze hun kind(eren) wel of niet laten inenten.

Voor

Patricia Biasutto (40) is moleculair bioloog en getrouwd met Bart (48). Samen hebben ze een zoon, Lars (4 maanden).

‘Wel of niet vaccineren is voor ons nooit een onderwerp van twijfel geweest. Vanwege mijn werk en wetenschappelijke achtergrond was het niet nodig om me extra te verdiepen in de discussie. Het ís ook geen echte discussie: het zijn feiten tegenover emotie en misinformatie. Wij geloven niet, maar wéten op basis van feiten en cijfers dat vaccinaties ons enorm hebben geholpen. Lars is gelukkig nog nooit echt ziek geweest, maar naarmate hij vaker in contact komt met andere kinderen, is het risico op ziek worden door het contact met ongevaccineerde kinderen wel iets waar we ons zorgen over maken.’

Ziektes voorkomen

‘Het idee dat het ’t beste is om een ziekte te ondergaan omdat het ‘natuurlijker’ zou zijn, is nonsens. Waarom zou je het leven van je kind riskeren door hem of haar een ziekte als kinkhoest te laten krijgen als je dat kunt vermijden met een paar prikken? Als je de mogelijkheid had om kanker of een hartaandoening te voorkomen met een injectie, zou je er dan voor kiezen de ziekte te ondergaan? De medische wetenschap geeft ons en onze kinderen de mogelijkheid veel ernstige en besmettelijke ziektes te voorkomen. Ik vind dat je die kans met beide handen moet aangrijpen. De reden dat er momenteel zo veel mensen beginnen te twijfelen aan het nut van vaccinaties, of zelfs vermoeden dat ze schadelijk zijn, komt ironisch genoeg juist voort uit het succes van die vaccinaties. Niemand herinnert zich de tijd waarin mazelen en polio om zich heen grepen of hoe erg de bijverschijnselen van kinkhoest zijn. Omdat deze ziektes niet meer in ons geheugen zitten en bijna niet meer voorkomen, lijken ze veel minder erg. Maar vraag het eens aan die paar poliopatiënten die je nu ineens wel weer in de media ziet, en die wijzen op het belang van vaccineren. Je hoort nooit iemand zeggen: ‘Was ik maar niet gevaccineerd.’’

Niet vaccineren als trend

‘Ja, je kunt een allergische reactie krijgen van een vaccinatie, maar die kans is kleiner dan één op een miljoen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn mild: een beetje verhoging of wat pijn, vooral op de plek van de injectie. Door je kind in te enten bescherm je niet alleen hem of haar, maar ook andere baby’s die nog te jong zijn om ingeënt te worden, die geen vaccinatie verdragen omdat ze allergisch zijn of die een ernstig verzwakt immuunsysteem hebben, bijvoorbeeld omdat ze behandeld worden voor kanker. Dat mensen die wel gevaccineerd zijn toch nog ziektes kunnen overbrengen, is ook zo’n misvatting. Anders zou er nog steeds op grote schaal polio of mazelen uitbreken en hadden we nooit de pokken uitgeroeid. Om ervoor te zorgen dat deze besmettelijke ziektes niet terugkomen, moet 95 procent van de bevolking zijn ingeënt; negentig procent is het absolute minimum. Maar door misinformatie en ‘modieuze’ trends zien we die percentages in Europa dalen naar negentig procent, en zelfs daaronder zakken. Dus wat gebeurt er? Plotseling zijn mazelenepidemieën terug van weg geweest.’

Autisme na inenting?

‘Ook doen ineens allerlei complottheorieën de ronde, zoals het verhaal dat inenting autisme zou veroorzaken. Begonnen door een artikel waarin werd beweerd dat er een connectie was tussen het BMR-vaccin (Bof, Mazelen, Rode Hond, red.) en autisme. Dat artikel is inmiddels allang achterhaald. Er is enorm veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en daaruit is één ding met absolute zekerheid gebleken: vaccins veroorzaken geen autisme. Ik begrijp het mechanisme dat erachter zit wel. Als je er als ouder achterkomt dat je kind een stoornis in het autismespectrum heeft, is dat natuurlijk verschrikkelijk en beangstigend. Je eerste reactie is: hoe komt het en had ik er wat aan kunnen doen? Dan is het voor de hand liggend om naar vaccinatie te kijken: ‘Hé, na de inenting huilde mijn kind opeens en voelde hij of zij zich niet lekker, zijn of haar gedrag was anders.’ Bovendien manifesteren de eerste symptomen van autisme zich vaak rond dezelfde tijd dat kinderen voor het eerst worden ingeënt. Daardoor ontstaat het idee dat het een het ander veroorzaakt, maar dit is alleen op emotie gebaseerd, niet op medisch-wetenschappelijke feiten.’

Verplicht vaccineren

‘Mijn man en ik vinden het zorgwekkend dat de vaccinatiegraad daalt. Waarom zou je niet al het mogelijke doen om jouw kind en daarmee tegelijkertijd de zwaksten in de samenleving te beschermen tegen ziekte, verlamming of zelfs de dood? Soms ben ik een beetje boos op anti-vaxxers. Ik ken er zelf niet een en ben daarom nog niet in een discussie verzeild geraakt, maar mocht dat een keer gebeuren, dan vind ik het belangrijk deze mensen met rede en argumenten te overtuigen. Per slot van rekening staat de gezondheid van kinderen op het spel. Een oplossing kan zijn om vaccinatie te verplichten. Scholing is verplicht, is de gezondheid van onze kinderen niet minstens zo belangrijk? En natuurlijk mogen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterscholen kinderen weigeren die niet ingeënt zijn. Het is één ding dat ouders hun eigen kinderen in gevaar brengen, maar niet de kinderen van ouders die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Als je vaccinatie wettelijk verplicht, is die discussie niet nodig.’

Kleine moeite

‘Na de eerste prik huilt Lars even, maar al snel probeert hij alweer te lachen. Pas als hij een tweede prik krijgt, wordt hij boos. De volgende dag klaagt hij een beetje en is hij extra aanhankelijk, maar dat is alleen maar een goed excuus om nog meer met hem te knuffelen. De volgende dag is hij alweer helemaal de oude. En het allerbelangrijkste: gezond, veilig en beschermd.’

Tegen

Leonie van den Dolder (41) is coach en begeleidt vrouwen in het moederschap. Ze is getrouwd met Dennis en samen hebben ze twee dochters: Bo (4) en Tess (1,5).

‘Omdat we onze kinderen de kans willen geven om zelf hun immuniteit op te bouwen, hebben we ervoor gekozen om ze niet te laten vaccineren. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk biologische groenten, fruit en vlees te eten en zorgen we voor rust en regelmaat. Ook heb ik Bo een jaar borstvoeding gegeven en krijgt Tess dat nog steeds. Mijn zus heeft oudere kinderen en zij heeft ze ook niet laten vaccineren. Toen ze me dat vertelde, was ik best verbaasd. Ik dacht altijd dat het moest. Door mijn zus ben ik erover gaan nadenken en wilde ik meer over haar keuze weten. Ik ben veel over het onderwerp gaan lezen. Ik heb het boek Ziekten & vaccins nader bekeken van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken gelezen en veel artikelen op de website van Stichting Vaccinvrij. Ik kwam erachter dat je een beter immuunsysteem ontwikkelt door de ziekte niet te bestrijden maar juist door het lichaam te ondersteunen om een ziekte goed te kunnen doorlopen.’

Geef ziekte de ruimte

‘Aanvankelijk stond mijn man er anders in dan ik. Hij was van mening dat vaccins niet voor niets bestonden. Door er veel over te lezen kreeg hij een ander beeld. Na er uitgebreid onderzoek naar te hebben gedaan en er samen veel over te praten, kozen we ervoor om niet te vaccineren. We hebben veel gesprekken gevoerd met zowel een homeopaat als de arts van het consultatiebureau. Die laatste zei dat we er inderdaad voor konden kiezen om niet te vaccineren, maar dat we onze kinderen dan de ruimte en rust moesten bieden om eventuele ziektes goed te doorlopen. Tot nu toe zijn onze dochters nooit erg ziek geweest. Ze hebben alleen griep, waterpokken en oorontsteking gehad. Koorts duurde nooit langer dan twee dagen en ik heb altijd vertrouwen gehad in het herstellend vermogen van hun lichaam. Ik geef ze ook geen paracetamol, antibiotica of andere medicijnen. We laten ze gewoon uitzieken. Wel hebben we een natuurlijk geneesmiddel gebruikt bij oorontsteking. Dat kregen we via de arts van het antroposofische consultatiebureau. Natuurlijk ben ik weleens bang. Van mazelen kun je bijvoorbeeld heel hoge koorts krijgen. Dat is best eng, maar als je de koorts niet onderdrukt met paracetamol en er gewoon ‘laat zijn’, verklein je de kans op ernstige complicaties. Het lichaam kan dan zelf de ziekte bestrijden met de koorts. Als mijn dochters erg ziek worden, ga ik natuurlijk wel naar een arts of homeopaat. Verder geef ik ze vooral veel rust, zorg ik ervoor dat ze goed drinken en blijf ik goed kijken hoe hun lijf reageert op de ruimte die ik de ziekte geef.’

Verhitte discussies

‘Gelukkig reageerde onze familie positief op onze beslissing om niet te vaccineren. Ook de school en het kinderdagverblijf vinden het oké. Onze kinderen gaan naar een antroposofisch kinderdagverblijf en naar de vrije school; daar zijn meer kinderen niet gevaccineerd. De precieze aantallen weet ik niet. Het is geen hype. Het komt daar wel vaker voor dat ouders niet of anders vaccineren, maar onderling zijn de contacten niet zo nauw dat we dit met elkaar bespreken. Vrienden hebben wel vragen gesteld over onze keuze, maar vinden het vaak ook interessant en willen er meer over weten. Soms staan ze er zelf anders in en hebben ze hun kinderen wel gevaccineerd. Uit mijn vriendenkring heb ik gelukkig nooit nare reacties gehad. Op social media zie ik wel vaak verhitte discussies, maar omdat het er zo fel aan toegaat, meng ik me daar niet meer in.’

Geen giftige stoffen

‘De manier waarop een vaccin wordt toegediend is heel onnatuurlijk. Het gaat via de bloedbaan, waardoor je het immuunsysteem juist kunt verzwakken. Als mijn kind nu een ziekte krijgt, komt er één ziekte binnen. Bij een vaccinatiecocktail zijn dat er meerdere tegelijk. Natuurlijk vind ik het vreselijk om te lezen als een kind overlijdt na een ziekte, maar ik lees ook over complicaties of overlijden na vaccinaties. Maar ik zie nergens gedegen onderzoeken. Dr. Hans Moolenburgh, een huisarts met meer dan vijftig jaar ervaring, heeft veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van vaccineren. Na de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma heeft hij in de loop der jaren de ziektebeelden bij kinderen zien veranderen. Hij pleitte dan ook voor een gezonde leefomgeving, gezonde voeding en het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Iedereen kan nagaan dat de giftige stoffen die in vaccinaties zitten, zoals aluminium, niet gezond zijn voor je lijf. Het wordt altijd maar een beetje weggewoven onder de noemer dat de hoeveelheden in vaccins zo klein zijn, maar ik wil mijn kinderen daar niet aan blootstellen. Daarom geef ik mijn kinderen voornamelijk biologische groente, fruit en zuivel. We gebruiken natuurlijke huidverzorging en biologische luiers en billendoekjes.’

Glutenvrije hipsters

‘In de media worden mensen die ervoor kiezen niet te vaccineren vaak als dom afgeschilderd, als glutenvrije hipsters en geitenwollensokkentypes, terwijl wij juist heel bewust bezig zijn met onze keuze. Ik ben ook niet tegen vaccineren, maar voor mijn eigen kinderen wil ik het niet. Ik vind dat iedereen daar zelf een bewuste keuze in mag maken. En ik neem voor mijn gevoel geen risico, want ik vertrouw erop dat mijn kinderen eventuele ziektes aankunnen. Ik geef hun lijf de ruimte om het te ontwikkelen zoals de bedoeling is. Dat ongevaccineerde kinderen straks niet meer worden toegelaten bij kinderdagverblijven of dat vaccinaties verplicht worden gesteld, vind ik zonde. Je wordt dan als het ware uitgesloten van de maatschappij, alleen maar uit angst! Mensen zijn bang dat hun kind ziek wordt door een ongevaccineerd kind, maar er zijn veel meer mensen die ziektes kunnen overbrengen dan alleen ongevaccineerde kinderen. Zij worden nu onterecht gebruikt als zondebok. Alsof onze kinderen ervoor zorgen dat iemand anders ziek wordt. Wat ik graag zou zien van de overheid is echte openheid, óók over de eventuele risico’s van vaccinaties. Als je een doosje paracetamol koopt, zit er een enorme bijsluiter bij, maar zodra het over vaccins gaat, is er bar weinig te vinden.’

Niet over een nacht ijs

‘Ik beweer echt niet de wijsheid in pacht te hebben, maar ik ben niet over een nacht ijs gegaan. Ik heb serieuze bronnen geraadpleegd en naar aanleiding daarvan besloten dat ik liever wil dat mijn kinderen een ziekte doormaken en echt immuun worden. Via een vaccin is het proces toch anders en dien je ook stoffen toe in het lichaam die in mijn ogen niet gezond zijn. Ik ben niet bang dat mijn dochters ons later iets kwalijk zullen nemen. We zullen uitleggen waarom wij deze keuze hebben gemaakt. Een keuze waar wij achter staan, voor hun gezondheid.’

Dit interview is afkomstig uit VIVA Mama 7-2018. Deze editie kan je hier online bestellen,

Tekst: Vivienne Groenewoud | Beeld: iStock