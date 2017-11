Je kind bij jou in bed laten slapen: doen of niet?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

De een vindt het een doodzonde, de ander vindt het juist prettig dat haar kind bij haar in bed slaapt. De dochter van forummer ‘Nadiachal’ slaapt naast haar in bed, maar vrienden en familie waarschuwen haar dat ze zo haar kind verpest. Wat vinden de VIVA-forummers hiervan?

Biebeltje : ‘Als jij je er prettig bij voelt moet je het gewoon zo blijven doen. Mijn zoontje slaapt ook nog bij ons in bed. Hij heeft een tijdje geleden in zijn eigen bed geslapen, maar hij vond het niet eerlijk dat die alleen moest slapen, dus ligt hij weer bij ons in bed. Ik vind het fijn: ik hoor het namelijk meteen als er iets met hem aan de hand is.’

: ‘Als jij je er prettig bij voelt moet je het gewoon zo blijven doen. Mijn zoontje slaapt ook nog bij ons in bed. Hij heeft een tijdje geleden in zijn eigen bed geslapen, maar hij vond het niet eerlijk dat die alleen moest slapen, dus ligt hij weer bij ons in bed. Ik vind het fijn: ik hoor het namelijk meteen als er iets met hem aan de hand is.’ Elfje08 : ‘Persoonlijk vind ik het nergens voor nodig om mijn kind in mijn bed te laten slapen. Ondanks dat hij nog maar tien maanden is, slaapt hij niet bij mij. Wat jij doet moet je natuurlijk zelf weten. Je bent er niemand mee tot last dus waarom jezelf verdedigen? Ik hoorde juist van kennissen dat het zielig is om mijn zoon op zijn eigen kamer te laten slapen.’

: ‘Persoonlijk vind ik het nergens voor nodig om mijn kind in mijn bed te laten slapen. Ondanks dat hij nog maar tien maanden is, slaapt hij niet bij mij. Wat jij doet moet je natuurlijk zelf weten. Je bent er niemand mee tot last dus waarom jezelf verdedigen? Ik hoorde juist van kennissen dat het zielig is om mijn zoon op zijn eigen kamer te laten slapen.’ Stripverhaal : ‘De oudste heeft bij ons de eerste tien maanden in mijn bed geslapen. Bij de jongste is dit de eerste veertien maanden geweest. Nu slapen ze onderhand in hun eigen bed. De jongste wordt vaak in de ochtend wakker en kruipt dan bij mij in bed totdat het tijd is om op te staan. Je moet lekker doen wat zelf goed voelt. Iedereen doet het op zijn eigen manier.

: ‘De oudste heeft bij ons de eerste tien maanden in mijn bed geslapen. Bij de jongste is dit de eerste veertien maanden geweest. Nu slapen ze onderhand in hun eigen bed. De jongste wordt vaak in de ochtend wakker en kruipt dan bij mij in bed totdat het tijd is om op te staan. Je moet lekker doen wat zelf goed voelt. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Promethium: ‘ Als jij er geen last van hebt, is het niet erg. Doordat je kind zo dicht bij je slaapt kan je snel reageren als er iets aan de hand is. Dit is goed voor jullie binding. Dus ik zou het gewoon zo houden.’

Als jij er geen last van hebt, is het niet erg. Doordat je kind zo dicht bij je slaapt kan je snel reageren als er iets aan de hand is. Dit is goed voor jullie binding. Dus ik zou het gewoon zo houden.’ Troeteltje: ‘Om heel eerlijk te zijn vind ik het geen gezonde en verstandige keuze. Je tast hier je eigen privacy en nachtrust mee aan. Je kind leert op deze manier niet om alleen te slapen. Wat nou als je een nieuwe partner ontmoet? Ik snap dat je daar nu nog niet over nadenkt, echter gaat deze tijd ooit wel komen. Dan heb je dus een kind die niet zelfstandig kan slapen.’

‘Om heel eerlijk te zijn vind ik het geen gezonde en verstandige keuze. Je tast hier je eigen privacy en nachtrust mee aan. Je kind leert op deze manier niet om alleen te slapen. Wat nou als je een nieuwe partner ontmoet? Ik snap dat je daar nu nog niet over nadenkt, echter gaat deze tijd ooit wel komen. Dan heb je dus een kind die niet zelfstandig kan slapen.’ Red: ‘Mijn dochter (7) slaapt soms nog bij mij, echter slaapt zij zo onrustig dat ik geen oog dicht doe. Toen ze nog een baby was sliep ze alleen maar als ze op mij lag. Dat was niet te doen. Gelukkig hebben we dat nu onder controle.

Gênante kinderopmerkingen: ‘Mam, verkopen ze hier ook dat bier wat ik altijd drink?’

Hoe disciplineer je je kind?

Temperamentvolle kinderen: ‘Mijn zoon luistert niet en mijn dochter is een diva’

Een tijdelijke break: ‘Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik hun papa niet meer lief vind?’

Huilen tijdens zwangerschap: ‘Ik moet soms huilen om het feit dat ik nog niet bevallen ben’

Twijfel: alleenstaande moeder worden of toch kiezen voor abortus?

Als zwanger worden maar niet lukt

Opvoeden: gaat het echt zoals je van tevoren dacht?

Tips tegen babykriebels: hoe kom je er vanaf?

Angst voor de bevalling: ‘Jij met je naaldenfobie gaat er een kind uit willen persen?’

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar € 9,95 of 8 nummers voor € 19,95.

Beeld: iStock