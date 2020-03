Kinderboekentip: ‘Kond – is het een kat of is het een hond?’

Is Kond een kat of een hond? Bestaat hij echt of alleen op papier? En waarom heet hij Kond? Heeft hij echt van die dikke billen? In dit grappige kinderboek ga je samen met Pim en Maan mee op ontdekking naar Kond, de kathond.

En dat zorgt voor een hoop avonturen, vol fantasie en dolle pret. Kond – is het een kat of is het een hond? is het eerste kinderboek van Kim Eberwijn en bevat vrolijke illustraties van Marion Vrijburg. Het boek bevat vijf fantasierijke voorleesverhalen vol humor voor kinderen van 4 tot 7 jaar over het leukste en ondeugendste huisdier van het land.

Het ontstaan van eigenwijze Kond

Kim Eberwijn is de bedenker en schrijver van de avonturen van Kond. Als moeder van twee zoons (6 en 10) en een dochter (8) kan ze wel zeggen dat ze gek is op kinderen. Niets is leuker dan meegaan in de fantasiewereld van een kind. Aan de keukentafel met spelende kinderen aan haar zij dacht Kim op 37 jarige leeftijd: Ik schrijf een verhaal voor mijn drie kinderen. Maar het verhaal over de kathond werd beter en beter, de kinderen lachten erom en op school vonden kinderen het eerste avontuur ook te gek. Er kwam een verlangen. Dit boek moet daadwerkelijk in de boekwinkel komen en bij veel kinderen thuis worden voorgelezen. Het verlangen werd groter.

Eberwijn vond in Marion Vrijburg de perfecte illustrator – die met haar trendy, humoristische tekeningen het verhaal compleet maakt – en in Witte Leeuw haar uitgever. ‘Er worden wekelijks tientallen manuscripten naar onze uitgeverij gestuurd. Slechts enkele daarvan worden daadwerkelijk uitgegeven, vaak één of twee per jaar. Kond sprong er meteen uit en stal ons hart – en straks vast ook die van heel veel kinderen! Kond is grappig, ondeugend en innemend. Elk kind zou hem als huisdier willen hebben,’ aldus de uitgever.

Kond is overal in Nederland en België verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel en de online boekwinkel. De verkoopprijs is € 12,99.

