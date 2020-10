‘Kinderen die zijn geboren in de herfst zijn later betere studenten’

Oudste kind

Want kinderen die zijn geboren in de herfst blijken later in hun leven betere studenten te zijn. Ze werken harder en dat komt met name, omdat ze vaak als oudste kind in een klas zitten. De grens voor een groep op de basisschool, als je vier jaar bent, ligt in september. Ben je dus in augustus jarig, dan ben je de jongste van de klas. Ben je in september jarig (of oktober/november), dan ben je de oudste van de klas.

Voordelen

En de oudste zijn brengt briljante voordelen met zich mee. Je leert sneller, beter, kunt anderen helpen, bent al gauw de slimste van de klas én dat zorgt weer voor positieve aandacht van de juf of meester. Bovendien heb je hier later in je leven veel profijt van en is je kind een brave student. Heerlijk vooruitzicht, toch?

Bron: Mama Magazine| Beeld: iStock