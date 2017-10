Kinderen: gaat het echt zoals je van tevoren dacht?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Als je nog geen kinderen hebt, denk je misschien dat je het allemaal wel goed weet. Je zou niet toegeven aan de grillen van je kind, en ze gewoon overal mee naartoe slepen. Van welk opvoedidee ben jij terug gekomen? Of gaat het echt zoals je van tevoren dacht? Forummers vertellen hun verhalen.

Vrouwjagersma : ‘Televisie overdag. Tot de jongste geboren was, keek de oudste nog geen televisie overdag. Maar toen kwam de jongste en die huilde zoveel en we waren allemaal zo moe, dat ik heel gauw van dat principe afgestapt ben. Niet dat ze dan uren aan een stuk keek, maar toch wel overdag. Oh ja en de oudste had een speen en dat ook nog vrij lang, vond ik. Dat was iets wat ik van te voren niet bedacht had.’

: ‘Televisie overdag. Tot de jongste geboren was, keek de oudste nog geen televisie overdag. Maar toen kwam de jongste en die huilde zoveel en we waren allemaal zo moe, dat ik heel gauw van dat principe afgestapt ben. Niet dat ze dan uren aan een stuk keek, maar toch wel overdag. Oh ja en de oudste had een speen en dat ook nog vrij lang, vond ik. Dat was iets wat ik van te voren niet bedacht had.’ Poeziewoezie : ‘Ik dacht dat het veeeel makkelijker zou worden als ze eenmaal ouder zouden zijn…. NOT! ‘

: ‘Ik dacht dat het veeeel makkelijker zou worden als ze eenmaal ouder zouden zijn…. NOT! ‘ Nina1996 : ‘Ik heb me nooit een algemene voorstelling gemaakt van opvoeden in de zin van bepaalde dingen wel of niet doen/laten. Ieder kind is namelijk anders. Dus ook toen ik zelf nog geen kind had liet ik mijn “opvoeding” van het desbetreffende kind afhangen. Met eigen zoon dus hetzelfde. Mijn reacties en methodes zijn gebaseerd op het kind in kwestie, niet op een algemeen van te voren bedachte plan de campagne.’

: ‘Ik heb me nooit een algemene voorstelling gemaakt van opvoeden in de zin van bepaalde dingen wel of niet doen/laten. Ieder kind is namelijk anders. Dus ook toen ik zelf nog geen kind had liet ik mijn “opvoeding” van het desbetreffende kind afhangen. Met eigen zoon dus hetzelfde. Mijn reacties en methodes zijn gebaseerd op het kind in kwestie, niet op een algemeen van te voren bedachte plan de campagne.’ Mother_Earth : ‘Ik heb geluk gehad met mijn kinderen , ze waren echt wel makkelijk in omgang/luisteren buiten eten om vooral in de jeugdjaren tot puber zijnde. Nu gaat het nog steeds goed met hun hoor met wat puberobstakels.’

: ‘Ik heb geluk gehad met mijn kinderen , ze waren echt wel makkelijk in omgang/luisteren buiten eten om vooral in de jeugdjaren tot puber zijnde. Nu gaat het nog steeds goed met hun hoor met wat puberobstakels.’ Maritte: ‘Ik had mij altijd voorgenomen dat mijn kinderen pas met 12 jaar een eigen telefoon zouden krijgen. Maar ja, toen woonden we in een land, waar ze met 10 jaar naar het voortgezet onderwijs gaan en bleken mijn kinderen als 9-jarige zo ongeveer de enigen in hun klas zonder mobiel te zijn. En toen kregen ze dus voor hun 10e verjaardag een telefoon. Die ze vervolgens voor alles gebruiken, behalve om bereikbaar te zijn…’

Lees ook:

Zwanger worden op je 24e: ‘Was het een ongelukje?’

Gênante kinderopmerkingen: ‘Mam, verkopen ze hier ook dat bier wat ik altijd drink?’

Hoe disciplineer je je kind?

Temperamentvolle kinderen: ‘Mijn zoon luistert niet en mijn dochter is een diva’

Een tijdelijke break: ‘Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik hun papa niet meer lief vind?’

Huilen tijdens zwangerschap: ‘Ik moet soms huilen om het feit dat ik nog niet bevallen ben’

Twijfel: alleenstaande moeder worden of toch kiezen voor abortus?

Als zwanger worden maar niet lukt

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar € 9,95 of 8 nummers voor € 19,95.

Beeld Sanoma Beeldbank