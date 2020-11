Naast het bord, op de grond en – met een beetje pech – op je nieuwe trui. Is het leven van je kinderen één grote kliederboel? Dat hoeft niet per definitie slecht te zijn, kinderen die vaak knoeien blijken namelijk ontzettend intelligent en avontuurlijk te zijn.

Kijk, dat is nog eens goede munitie als iemand weer een lullige opmerking maakt over je knoeiende kinderen.

Intelligent

Het is super goed als je kind knoeit met zijn of haar eten, want op deze manier experimenteren ze. Laat ze maar klungelig een hapje naar binnen werken, gooien of schaamteloos over hun gezicht smeren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kinderen op deze manier sneller leren hoe ze ‘normaal’ moeten eten, wat ze eten en wanneer ze vol zitten. En zeg eerlijk, het is toch mega cute als ze je aankijken met een gezicht vol pasta.

Overgewicht

En daar stoppen de knoei-voordelen niet. Zo hebben kinderen die vaak knoeien minder kans op overgewicht. Dit komt doordat zij beter kunnen doseren en zelf goed kunnen bepalen wanneer ze vol zitten.

Avontuurlijk

Daarnaast ben je ook nog eens avontuurlijker als je knoeit. Dit komt doordat ze al vroeg begonnen zijn met het vasthouden van bestek en het ‘uitvogelen’ hoe normaal eten werkt. Hun motoriek is dus al vroeg gestimuleerd! Ze durven daardoor sneller een berg te beklimmen, terwijl mensen die niet morsen daar meer moeite mee hebben. Jij daagt ze wel uit voor een potje klimmen en klauteren, hé!

Mondig

Knoeien stimuleert ook de vocab van je kindje. Kinderen die veel knoeien kunnen de klanken en woorden namelijk beter uitspreken en leren slikken en verslikken. Dat knoeien is dus een soort mondgymnastiek! Dat is nog eens fijn om te weten, niet?

