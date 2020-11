Waarom kinderen die zijn geboren in november volgens de wetenschap gezonder zijn

Ben jij uitgerekend in november of heb jij thuis al een novemberkindje zitten? Dan kun jij een extra feestje vieren. Want kinderen uit november zouden gezonder, groter én sportiever zijn!

Is dat even fijn om te weten.

Groot, groter, grootst

Kinderen die in november zijn geboren, zijn groter bij de geboorte, maar ook gedurende de kindertijd zijn novemberkindjes groter dan de andere kinderen. Uit onderzoek van Harvard is gebleken dat kinderen die in de koudere maanden zijn geboren, bij de geboorte langer zijn en op latere leeftijd zwaarder en langer zijn dan kinderen geboren in de zomermaanden. Hoe dit komt? Waarschijnlijk door de lage frequentie van Vitamine D.

Hallo, sportatleet

Een onderzoek naar het atletisch vermogen van schoolkinderen laat zien dat de kinderen uit de maand november het meest atletisch zijn. Zij presteren 10 tot 15 procent beter dan hun leeftijdsgenootjes. Wat goeeeeéd!

Slaap lekker

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die in het voorjaar en de zomer zijn geboren over het algemeen later gaan slapen dan de kinderen die in de herfst en de winter zijn geboren. De wetenschap concludeert dat de baby’s van de maand november geen nachtbrakers zijn – dat is nog eens goed nieuws voor de parents to be!

Linkshandig (als het een jongetje is)

Volgens een onderzoek aan de Universiteit van Wenen zijn jongens geboren in november tot januari eerder geneigd om linkshandig te worden dan andere baby’s. Een onderzoek onder 13.000 volwassenen liet zien dat 7,5% van de vrouwen en 8,8% van de mannen linkshandig waren. En ja, je raadt het al toen ze naar de geboortemaand van de mannen keken, ontdekten de onderzoekers dat het grootste aantal uit november kwam.

Gezonder

Een onderzoek uit Engeland laat zien dat geboren worden in november de kans op het ontwikkelen van ziektes vermindert. Ze denken dat dit komt door de opname van Vitamine D, aangezien kinderen die in november geboren zijn baat hebben gehad bij de lage frequentie zonlicht tijdens de zwangerschap.

Bron: Famme| Beeld: iStock