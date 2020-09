‘Kinderen die zijn geboren in september zijn later vaker succesvoller en slimmer’

Zijn je kinderen deze maand jarig? Dan kun je een extra feestje vieren. Want kinderen die in september jarig zijn, zouden op latere leeftijd slimmer en succesvoller zijn.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ‘september-baby’s’ mogen rekenen op extra succes in hun leven.

Ka-ching

Dat komt met name doordat zij als oudste kinderen in een groep worden gezet op de basisschool.. Dat ze de oudste zijn in een leerjaar geeft kinderen een boost. Ze voelen zich hierdoor bijvoorbeeld zelfverzekerder en dat is te merken in hun schoolwerk. Ze durven meer en leren makkelijker zelfstandig. Er zijn meer dan 1,2 miljoen kinderen onderzocht en de kinderen die in augustus zijn geboren en dus de jongsten zijn in hun klas, zouden juist de negatieve effecten hier van merken. Zij zouden minder intelligent overkomen, hoewel het natuurlijk niets zegt over hun ware IQ.

Oudste

Het zit ‘m puur in het meegaan op school, op jonge leeftijd. Dat voordeel op de basisschool zorgt ervoor dat de september-kinderen beter leren en daarom ook sneller verder studeren. Dat zorgt er weer voor dat ze later een betere baan vinden en gemiddeld gezien een hoger salaris krijgen. Kortom: dat voordeel in de klas merken ze nog hun hele leven. En mocht je dus kunnen kiezen als moeder: laat je kind vooral eerder de oudste zijn in een klas dan de jongste.

