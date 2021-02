Volgens je sterrenbeeld is dít de beste leeftijd om kinderen te krijgen

Als we een tijdschrift in ons hand hebben bladeren we toch altijd even naar de horoscopen. Je sterrenbeeld kan namelijk heel veel over jou vertellen en het is toch altijd leuk om even te checken of deze voorspellingen kloppen. De sterren zouden zelfs kunnen voorspellen op welke leeftijd je het beste kinderen kunt krijgen. .

Nu zijn dit natuurlik geen feiten en ligt het helemaal aan jou wanneer en of je überhaupt kinderen wilt. Maar een kijkje in de sterren kan geen kwaad toch?

Waterman, 20 januari – 18 februari – Midden dertig

Watermannen zijn vaak nog niet klaar voor kinderen. Sommige zullen zelfs nooit de wens voelen om kinderen te krijgen. Bij Watermannen komt het vaker voor dat ze last hebben van stemmingswisselingen en dit kan voor problemen zorgen bij de opvoeding van een kind. Ook heeft de Waterman vaak een kort lontje. Het is daarom beter als de waterman midden dertig aan kinderen begint, dan zouden ze meer geduld hebben voor het kind.

Vissen, 19 februari – 20 maart – Eind twintig

Vissen zijn grote dromers. De meeste dromen dus ook al jaren over hun toekomstige kindjes. Welke namen ze het leukst vinden, hoe ze de kinderkamer zullen versieren en wat voor uiterlijke kenmerken ze mee geven. Toch is het voor een Vis beter om even te wachten met kinderen. Zo kunnen ze zich eerst focussen op zichzelf en hun eigen carrière.

Ram, 21 maart – 20 april – Begin twintig of eerder

De meeste rammen zijn openhartig en eerlijk, maar ook erg bijdehand. Ze willen het liefst hun hele toekomst al gepland hebben. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat de meeste Rammen al vroeg aan kinderen beginnen. Rammen zijn doelgericht en gestructureerd, kwaliteiten die erg handig zijn in het ouderschap.

Stier, 21 april – 20 mei – Begin twintig

Stieren zijn heel erg kalm en in balans. Ze willen vaak ook al jong kinderen. Maar alleen als ze de juiste partner hebben gevonden. Naast een geweldige partner for life willen stieren ook de beste ouder voor hun kinderen naast zich hebben staan. Stieren zullen uiterst goed voorbereid zijn op het worden van ouders en weten elk opvoedingsadvies dat er is uit hun hoofd.

Tweelingen, 21 mei – 21 juni – Midden dertig

Tweelingen zijn levensgenieters. Voordat ze überhaupt aan kinderen zullen denken willen ze alles uit het kinderloze leventje halen. Daarom zullen ze ook wat later kinderen nemen dan de andere sterrenbeelden. Maar zijn kinderen dan eindelijk in het spel, dan gaan ze er helemaal voor. Geen een detail wordt vergeten. Van de naam tot de kleding; overal is over nagedacht als het kind ter wereld komt.

Kreeft, 22 juni – 22 juli – Begin twintig

Kreeften worden vaak gezien als emotioneel, maar ze zijn ook super lief en zorgzaam. Ze zullen dan ook de meest verzorgende ouders zijn. Ze staan altijd voor iedereen klaar en zo dus ook voor hun kind. Kreeften willen wel graag eerst de juiste partner vinden, maar zodra ze die hebben gevonden willen ze vaak al gauw beginnen met proberen een kindje te krijgen.

Leeuw, 23 juli – 22 augustus – Begin dertig

Leeuwen zijn super ambitieus en daarom ook erg gefocust op hun carrière. Daar bovenop zijn het ook echte levensgenieters. Dit houdt in dat ze pas op een latere leeftijd aan kinderen zullen beginnen. Gelukkig zijn Leeuwen ook goede multitaskers dus zullen ze de balans tussen kinderen en werk goed kunnen vinden.

Maagd, 23 augustus – 22 september – Begin dertig

Maagden zijn vooral praktisch. Ook bij hun is een carrière erg belangrijk en zullen de meeste nog niet denken aan kinderen tot ze wat ouder zijn. Is de tijd dan eindelijk daar, dan gaan ze er helemaal voor. Zodra ze het kind in hun armen hebben willen ze het eigenlijk nooit meer loslaten, maar dat geldt natuurlijk voor iedere ouder.

Weegschaal, 23 september – 22 oktober – Eind twintig

Een weegschaal kan zich pas echt op kinderen focussen als alle andere aspecten in het leven op orde zijn. Weegschalen zullen eerst een beetje angstig zijn maar als ze eind twintig zijn zullen ze zich er steeds meer klaar voor voelen. Alle onzekerheden die ze voelen verdwijnen zullen met het ouderschap als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Schorpioen, 23 oktober – 21 november – Eind twintig

Veel Schorpioenen zijn super geduldig. Enorm handig dus als je 24/7 moet dealen met een huilende baby en slaaptekort hebt. Schorpioenen beginnen dan misschien later pas aan kinderen, ze blinken uit als het eenmaal zo ver is. Ze zullen er alles aan doen om hun kind het best mogelijke leventje te geven.

Boogschutter, 22 november – 20 december – Midden twintig

Boogschutters zijn erg avontuurlijk en houden van reizen. Dit lijkt lastig met een kind, maar ze veranderen helemaal zodra er kinderen in beeld komen. Daarom is mid twintig een perfecte leeftijd voor de boogschutter. Eerst tijd voor zichzelf en dan focussen op een baby. Het zal misschien even wennen zijn in het begin, maar ze zullen er zeker in slagen om goede ouders te zijn.

Steenbok, 21 december – 19 januari – Begin twintig

Voor veel mensen is begin twintig iets te vroeg om aan kinderen te beginnen maar niet voor deSteenbok. Ze zijn namelijk echte familiemensen en kunnen niet wachten om een eigen familie te stichten. Steenbokken worden daarnaast ook geboren met erg goede ouder kwaliteiten, dus ze zijn er helemaal klaar voor.

