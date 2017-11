Kinderwens op jonge leeftijd: ervoor gaan of wachten?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Heb je een kinderwens? Maar ben je nog erg jong? De 22-jarige forummer ‘Lientjelotje’ heeft samen met haar 30-jarige vriend besloten om het te proberen. Ze vraagt zich af of er meer meiden zijn die ondanks hun jonge leeftijd al een kinderwens hebben óf zelfs al moeder zijn.

Kleuterjufke : ‘Ik ben zelf 23 en al ja-ren een sterke kinderwens! Mijn man en ik hebben ook besloten om er tegen het einde van het jaar voor te gaan!’

: ‘Ik ben zelf 23 en al ja-ren een sterke kinderwens! Mijn man en ik hebben ook besloten om er tegen het einde van het jaar voor te gaan!’ Zucchini : ‘Het verschilt zo erg, de één is er al helemaal aan toe op die leeftijd en de ander nog helemaal niet. Het klinkt jong, maar het hoeft niet jong te zijn als je al wat volwassener in het leven staat. Ik ben 26 en dat vind ik zelf ook nog jong, maar ik was er op mijn 22e ook nog echt niet aan toe. Nu wel een kinderwens!’

: ‘Het verschilt zo erg, de één is er al helemaal aan toe op die leeftijd en de ander nog helemaal niet. Het klinkt jong, maar het hoeft niet jong te zijn als je al wat volwassener in het leven staat. Ik ben 26 en dat vind ik zelf ook nog jong, maar ik was er op mijn 22e ook nog echt niet aan toe. Nu wel een kinderwens!’ Moemoe64 : ‘Ik was 20 toen mijn oudste geboren werd. Nooit spijt van gehad. Ik ben nu 53 en oudste 33. En ohja, ik werd voor het eerst oma toen ik 41 was en daar heb ik al helemaal geen spijt van. Wat anderen daarvan denken boeit me niet, echt niet.’

: ‘Ik was 20 toen mijn oudste geboren werd. Nooit spijt van gehad. Ik ben nu 53 en oudste 33. En ohja, ik werd voor het eerst oma toen ik 41 was en daar heb ik al helemaal geen spijt van. Wat anderen daarvan denken boeit me niet, echt niet.’ Mette07 : ‘Ik was 23 toen ik moeder werd. Heerlijk, altijd al jong moeder willen worden. En ja, de omstandigheden waren er ook naar. Ik heb mijn HBO afgerond en heb een vaste baan. Ook mijn man waarmee ik ben getrouwd en toen 5 jaar mee samen was, heeft een baan. En we hadden een huis en financiën op orde en heel veel liefde om te geven ‘

: ‘Ik was 23 toen ik moeder werd. Heerlijk, altijd al jong moeder willen worden. En ja, de omstandigheden waren er ook naar. Ik heb mijn HBO afgerond en heb een vaste baan. Ook mijn man waarmee ik ben getrouwd en toen 5 jaar mee samen was, heeft een baan. En we hadden een huis en financiën op orde en heel veel liefde om te geven ‘ Marly89: ‘Ik was 16 toen ik mij vriend (nu man) leerde kennen van toen 23. Toen ik 22 was ben ik gestopt met de pil en ik was net 24 toen we een kindje kregen. Nu 28 en 3 kindjes. Ik wens je heel veel succes en ach reacties krijg je sowieso, maar geniet er lekker van als het zover is!’

Beeld: Sanoma Beeldbank