‘Help, mijn vriend heeft een kinderwens én ik niet’

Deze week vraagt een forummer advies over de kinderwens van haar man.

Na twee kinderen uit een eerdere relatie zijn de eierstokken van forummer Vrouw35help wel gestopt met rammelen. Toch zit de kinderwens van haar vriend heel diep. ‘Hij heeft het zelfs over een draagmoeder.’ Vrouw35help heeft daarom maar het advies ingeschakeld van haar mede-forummers.

Himalaya: ‘Natuurlijk ga je niet nog een kind nemen omdat je partner het wil. Het is geen bank waarvan je de kleur niet zo mooi vindt, maar tegemoet wil komen aan zijn favoriete kleur oranje. En een draagmoeder inschakelen: gaat hij het kind alleen opvoeden?’

1Aapje: 'Wees eerlijk naar hem en hou hem niet aan het lijntje. Dan kan hij eerlijk bedenken of de liefde of kinderwens groter is.'

‘Wees eerlijk naar hem en hou hem niet aan het lijntje. Dan kan hij eerlijk bedenken of de liefde of kinderwens groter is.’ Madrid87: ‘Als jij het niet wil, houdt het gewoon op. Dan moet hij zich daarbij neerleggen of een partner zoeken die wel nog een kind wil. Een compromis is helaas niet mogelijk. Het lijkt mij niet dat jij zoiets moet gaan doen tegen je zin in.’

Ertha: 'Ik neem aan dat je dit al 3 jaar weet en aangezien je niet van gedachte veranderd bent, zal je vriend moeten kiezen: een relatie met jou zonder kind of een kind zonder relatie met jou.'

‘Ik neem aan dat je dit al 3 jaar weet en aangezien je niet van gedachte veranderd bent, zal je vriend moeten kiezen: een relatie met jou zonder kind of een kind zonder relatie met jou.’ Lillybit: ‘Een kinderwens kan heel erg heftig en diep zitten. Ik geloof ook dat zijn wens oprecht is. Echter jij wil niet meer. Heb jij een definitief nee uitgesproken of draai je er een beetje omheen? Het wordt tijd voor een heel goed gesprek: jij moet duidelijk zijn. Als hij dan alsnog wil blijven, zal hij zijn wens moeten loslaten en jou daarbij niet verwijten. Het lijkt mij een praktisch onmogelijke opgave voor hem.’

Lillybit: 'Een kinderwens kan heel erg heftig en diep zitten. Ik geloof ook dat zijn wens oprecht is. Echter jij wil niet meer. Heb jij een definitief nee uitgesproken of draai je er een beetje omheen? Het wordt tijd voor een heel goed gesprek: jij moet duidelijk zijn. Als hij dan alsnog wil blijven, zal hij zijn wens moeten loslaten en jou daarbij niet verwijten. Het lijkt mij een praktisch onmogelijke opgave voor hem.'

‘Als jullie heel veel van elkaar hielden dan waren jullie er zonder forum wel uitgekomen.’ Forumfossiel: ‘Ik denk dat je er het beste aan doet om de relatie te verbreken en hem de kans geven een vrouw te vinden die wel een kind met hem wil. Uiteindelijk komt het anders toch tussen jullie in te staan dat jij wel biologisch eigen kinderen hebt en hij niet. Een kind krijgen dat je eigenlijk niet wilt is geen optie, dat gaat het kind echt merken. Tien jaar geleden verliet ik mijn partner waar ik zeven jaar bij was vanwege verschil in kinderwens, dus ik weet dat die keuze niet makkelijk is.’

Forumfossiel: 'Ik denk dat je er het beste aan doet om de relatie te verbreken en hem de kans geven een vrouw te vinden die wel een kind met hem wil. Uiteindelijk komt het anders toch tussen jullie in te staan dat jij wel biologisch eigen kinderen hebt en hij niet. Een kind krijgen dat je eigenlijk niet wilt is geen optie, dat gaat het kind echt merken. Tien jaar geleden verliet ik mijn partner waar ik zeven jaar bij was vanwege verschil in kinderwens, dus ik weet dat die keuze niet makkelijk is.'

-Esmeralda-: 'Ik vraag me wel af hoe (on)duidelijk jij zelf naar hem bent? Als je 'liever niet' zegt geeft hem dat de ruimte om te blijven vragen. Je zou beter naar hem gewoon nee zeggen. Dan is dat maar duidelijk en kan hij bedenken hoe hij verder wil. Met jou zonder eigen kind, of met een andere vrouw die wel kinderen wil.'

