Jong geleerd is oud gedaan: 3x kindvriendelijke koffietentjes

Koffie en kids geen goede combinatie? VIVA Mama bewijst je het tegendeel. In deze koffietentjes is het heerlijk vertoeven met je mini-me.

Een verse smoothie en een speelhoek voor je mini-me en voor jou een powerontbijt van yoghurt met huisgemaakte granola en seizoensfruit. Wat wil je nog meer? Goede koffie, zeg je? Hebben ze. Net als een taartenvoorraad waar je u tegen zegt.

Niet alleen jij, maar ook je kind kan in dit mierzoete family café in Maastricht genieten van koffie. Ze serveren hier namelijk babyccino’s: opgeklopte melk met cacaopoeder. Maar er staat meer in het teken van kinderen: er is een uitdagende speelhoek en elke woensdag- en zaterdagmiddag komt er een kinderkapper langs. Jij een koffie, je kind een nieuwe coupe.

Lees ook:

VIVA verklapt: zó drink je ontspannen koffie bij je favo spot mét baby.

Your Coffee in Hilversum is een prachtige koffiezaak waar je maar liefst tien verschillende soorten koffie kan uitproberen. Laat je kind bestellen, want dat gaat op een bijzondere manier. Je schrijft wat je wilt hebben op een briefje, die stop je in een bal en die rolt door een buis richting de bar. Daarna vermaakt je kind zich op de speelzolder terwijl jij geniet van je koffie.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA Mama 3 – 2019. Je kunt de editie hieronder online bestellen.