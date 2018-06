Klaar met alle gebroken nachten? Slaapcoach Susanne weet hoe je je baby door laat slapen

Baby’s en een goede nachtrust gaan meestal niet in één zin samen. Heb jij thuis een kleintje die je geregeld (zeg maar gerust: elke nacht) wakker houdt? En doe je er een moord voor om weer eens ouderwets een nacht door te slapen? Slaapcoach Susanne Willekes weet raad.

Susanne Willekes heeft een missie: zoveel mogelijk slapeloze gezinnen helpen. En dat is nodig, want met een baby in huis zijn gebroken nachten eerder regel dan uitzondering. Toch kun je volgens Susanne als kersverse ouder je kind laten doorslapen zonder eindeloze huilsessies. Ieder kind is daarbij uniek en vraagt om een andere aanpak. Zo kan het zijn dat je baby moeite heeft met zelfstandig in slaap vallen, doorslapen, of huilt bij het naar bed gaan. Met het boek SLAAP! leert ze je de regie over je eigen leven terug te krijgen en te zorgen dat jij en je kind weer aan slapen toekomen. Inderdaad, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Wanhoop nabij

Zelf heeft Susanne drie kinderen en kon ze zichzelf ooit ook onder de categorie ‘slapeloze moeders’ scharen. Na een jaar van gebroken nachten en brakke dagen was ze de wanhoop nabij, en ontdekte ze de Gentle Sleep Coach-opleiding. Sinds 2015 is ze de eerste gecertificeerde kinderslaapcoach in Nederland en inmiddels heeft ze al ruim vierhonderd mensen met succes gecoacht.

