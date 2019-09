Klauteren en klimmen: eng voor ouders, goed voor zelfvertrouwen kinderen

Als moeder houd je je hart vast als je je kind omhoog ziet klimmen in een boom. Toch moet je de neiging om je kind uit de boom te trekken onderdrukken want een beetje risicovol spelen is juist goed voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van je kind.

Het blijkt uit onderzoek in België dat als ouders hun beschermingsmechanisme wat laten vieren, kinderen daardoor groeien. Het zorgt ervoor dat hun zelfvertrouwen groeit omdat ze merken dat ze dingen kunnen – iets wat we ondermijnen door de hele tijd te roepen dat iets te gevaarlijk is of dat ze op moeten passen.

Zelfvertrouwen opkrikken

In België is de uitslag van het onderzoek reden voor kinderdagverblijven om soepeler te worden en kinderen meer vrijheid te geven bij het spelen en daardoor het zelfvertrouwen te stimuleren.

Dit vinden jullie ervan

‘Ik vind het heel lastig om mijn 3-jarige zoon Finn alleen te laten spelen in de speeltuin. Hij is ook mijn eerste en enige kind, dus in alles ben ik voorzichtig. Als zijn oudere neefjes erbij zijn durf ik hem wel alleen op de trampoline te laten, maar zodra hij naar de glijbaan loopt, ren ik erachteraan. Better save than sorry‘, aldus Maaike.

‘Mijn dochters van 4 en 6 zijn echte ‘tom-girls’, houden van ravotten. Ze gaan het liefst naar de grote speeltuin bij ons in het bos. Terwijl ik een kop koffie drink, hebben zij de tijd van hun leven op de houten glijbaan, het klimrek, de kabelbaan – noem maar op. Ik laat ze altijd vrij spelen. Natuurlijk valt er weleens eentje, maar dat hoort er ook bij‘, aldus Naomi.

Bron: welingelichtekringen.nl | Beeld: Pexels

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.