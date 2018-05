Kleine kinderen in het bijzijn van grote honden: kan het of niet?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week vraagt een forummer advies over de kinderwens van haar man. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Forummer ‘Honingdropje’ had het helemaal voor elkaar: haar kinderen van 1 en 2 jaar sliepen bij hun grootouders en zij had met haar man het rijk alleen. Tot ze hoorde dat haar kinderen gezelschap kregen van de twee grote honden van haar schoonzus. ‘Mijn idee is dat honden nog zo lief kunnen zijn, maar dat je met kleine kinderen heel goed moet oppassen.’ Ze twijfelt: moet ze haar kinderen weer ophalen? Dit zijn de adviezen van haar mede-forummers.

Draakje25: ‘Ik zou ze ophalen! Mijn nichtje is ooit gebeten door de hond van mijn oma, die zij goed kende en heel lief was maar ineens uithaalde. Ze was toen drie en heeft nog steeds vrij ernstig littekens. Je weet het nooit met honden en zeker niet zulke kleintjes!’

Eidde: 'Ik zou even bellen en uitleggen dat je dit eigenlijk niet prettig vind en ze op het hart drukken goed op te letten. Dan ben je iets geruster misschien.'

Jufjoke: 'Ik zou de logeerpartij écht niet door laten gaan. Ik ben een echte hondenliefhebber en heb zelf ook een hond, maar dit….echt niet. Dat je schoonouders dat zelf niet bedacht hebben, zeg.'

Nummer*Zoveel: 'Als het mijn hond(en) waren geweest, had je jouw kinderen met een gerust hart achter kunnen laten. Niet omdat mijn hond nooit wat doet, maar omdat ik als baas mijn verantwoordelijkheid neem en dus goed oplet als er kleine kinderen in de buurt van mijn hond(en) zijn, en ik ze niet met elkaar alleen zou laten. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van elke hondenbaas.'

Vrouwjagersma: 'De meeste hondenbezitters zijn verstandige mensen, dus tenzij je reden hebt aan te nemen dat je schoonzus doelbewust gevaarlijke situaties creëert of ze niet beëindigt, zou ik me geen zorgen maken.'

Minilogue: 'Ik heb zelf ook een grote hond. Het is de liefste hond op aarde: kinderen kunnen aan zijn staart trekken bij wijze van en hij doet niets. Toch hou ik het altijd erg nauw in de gaten met kinderen, omdat wij zelf geen kinderen hebben en de hond het dus niet echt gewend is. Honden hebben een ijzersterke lichaamstaal, dus als je schoonzus dat goed kan lezen en ze gewoon in de gaten houd zou ik me er niet druk om maken.'

Tornacence: 'Als iedereen elkaar goed kent, zou ik het niet zo'n probleem vinden. Maar deze honden kennen de kinderen niet en de tante kent de kinderen ook nauwelijks want ze ziet ze zelden. Ik was de kinderen dus terug gaan halen.Dan maar geen logeerpartij bij opa en oma.'

Paggy: 'Ik had mijn kinderen al lang opgehaald! Maar dat is misschien ook omdat ik zo'n herder ken(de). Heel lief beest, totdat hij uit het niets een meisje in het gezicht beet dat dagelijks over de vloer kwam.'

Lemoos2: 'Als je de eigenaar niet kunt vertrouwen dan houdt het simpelweg op. Dan maakt het ook niets uit wat voor type hond het is. Met een labiele baas is zowat ieder huisdier een potentieel gevaar voor kleintjes omdat de baas simpelweg geen risico's kan inschatten en voorzien. '

