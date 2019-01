Wat een knap gezin: Jennifer Ewbank is bevallen en deelt superschattige foto’s

Jennifer Ewbank is bevallen van een jongetje. Het is het tweede kindje van de zangeres en haar echtgenoot Robin de Munk.

‘Daar is hij eindelijk! Ons gezin voelt gelijk compleet met ons mannetje,’ schrijft Jennifer op Instagram. Het kindje zal luisteren naar de naam Ben Christopher Jack. Hij is maandagochtend om 10.06 uur is geboren en weegt 3.675 gram.

Op Instagram plaatst de 31-jarige zangeres drie schattige kiekjes van het knappe gezinnetje. Niet alleen Jennifer en Robin, maar ook dochter Emily Lavie lijkt dolgelukkig te zijn met het nieuwe familielid.

Beeld: ANP