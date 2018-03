Kolven op het werk: wat zijn de do’s en don’ts?

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: wat zijn de ongeschreven regels van kinderfeestjes? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Na maanden zwangerschapsverlof is het weer tijd om je werk op te pakken. Alleen wat moet je doen met de melk die nog uit je borsten druipt? Forummer ‘Kashri’ besluit te gaan kolven en is benieuwd naar de ervaringen van anderen. Dit zijn de adviezen van de VIVA-forummers.

Paabs: ‘Bij mij op het werk deden ze eerst moeilijk, dus zo snel mogelijk bespreken op het werk. En lees je in wat je rechten zijn van te voren. Ik heb echt wel mijn poot stijf moeten houden om mijn gelijk te krijgen. Thuis al oefenen met kolven helpt ook.

‘Bij mij op het werk deden ze eerst moeilijk, dus zo snel mogelijk bespreken op het werk. En lees je in wat je rechten zijn van te voren. Ik heb echt wel mijn poot stijf moeten houden om mijn gelijk te krijgen. Thuis al oefenen met kolven helpt ook. Engeliene: ‘Een dubbelzijdige elektrische kolf aanschaffen! Ik heb een speciale beha waarbij je handsfree kunt kolven, ideaal. Daarnaast helpt het om op tijd aan te geven op het werk, zodat ze een goede ruimte kunnen regelen en om zelf een klein koeltasje en mini-koelelementen om de melk in te vervoeren mee te nemen. Zo staat het ook niet zo open en bloot in de koelkast.’

‘Een dubbelzijdige elektrische kolf aanschaffen! Ik heb een speciale beha waarbij je handsfree kunt kolven, ideaal. Daarnaast helpt het om op tijd aan te geven op het werk, zodat ze een goede ruimte kunnen regelen en om zelf een klein koeltasje en mini-koelelementen om de melk in te vervoeren mee te nemen. Zo staat het ook niet zo open en bloot in de koelkast.’ Mel-K: ‘Als eerste: geef op je werk aan dat je wilt kolven. Dan hebben zij tijd om het een ander te regelen. Een koeltasje is handig om je melk in te bewaren voor onderweg en voor het geval er geen koelkast is waar je het in kan zetten. Verder een kolfapparaat uiteraard, dubbele scheelt echt veel tijd ten opzichte van een enkele. En verder, geen stress en de tijd nemen. Succes en kolfse alvast!’

‘Als eerste: geef op je werk aan dat je wilt kolven. Dan hebben zij tijd om het een ander te regelen. Een koeltasje is handig om je melk in te bewaren voor onderweg en voor het geval er geen koelkast is waar je het in kan zetten. Verder een kolfapparaat uiteraard, dubbele scheelt echt veel tijd ten opzichte van een enkele. En verder, geen stress en de tijd nemen. Succes en kolfse alvast!’ PietjePuk_WeetIkVeel: ‘Overleg met je werkgever over een goede plek. Warm, en af te sluiten zodat je niet bang hoeft te zijn dat er zomaar iemand binnen komt lopen. Je hebt ook een goede koelkast nodig om je melk te bewaren. Verder heb ik niet echt tips. Ik vond het in het begin soms best even moeilijk, zeker het plannen. Als ik afspraken buiten de deur had, moest ik berekenen of ik ervoor of erna moest kolven om genoeg melk te hebben aan het einde van de dag. Afspraken buiten de deur? Dan reed ik soms eerst naar huis om de melk in de koelkast te zetten, kan niet in de auto blijven liggen want dan moet het weg. Maar na een tijdje went dat, en ik vond het de moeite waard.’

‘Overleg met je werkgever over een goede plek. Warm, en af te sluiten zodat je niet bang hoeft te zijn dat er zomaar iemand binnen komt lopen. Je hebt ook een goede koelkast nodig om je melk te bewaren. Verder heb ik niet echt tips. Ik vond het in het begin soms best even moeilijk, zeker het plannen. Als ik afspraken buiten de deur had, moest ik berekenen of ik ervoor of erna moest kolven om genoeg melk te hebben aan het einde van de dag. Afspraken buiten de deur? Dan reed ik soms eerst naar huis om de melk in de koelkast te zetten, kan niet in de auto blijven liggen want dan moet het weg. Maar na een tijdje went dat, en ik vond het de moeite waard.’ Verspertine: ‘Waar ik achteraf niet goed over nagedacht had: bij mij op het werk was wel een geschikte kolfruimte en koelkast geregeld, maar ik had niet overlegd hoe mijn takenpakket er uit zou zien in de periode dat ik kolfde. Ik was zeker in het begin toch zo’n anderhalf uur per werkdag bezig, maar had wel evenveel werkzaamheden als voor mijn verlof. Het had me een hoop stress gescheeld voor als ik daar iets beter op geanticipeerd had!’

‘Waar ik achteraf niet goed over nagedacht had: bij mij op het werk was wel een geschikte kolfruimte en koelkast geregeld, maar ik had niet overlegd hoe mijn takenpakket er uit zou zien in de periode dat ik kolfde. Ik was zeker in het begin toch zo’n anderhalf uur per werkdag bezig, maar had wel evenveel werkzaamheden als voor mijn verlof. Het had me een hoop stress gescheeld voor als ik daar iets beter op geanticipeerd had!’ Mette07: ‘Ik zou nooit gaan kolven maar heb het uiteindelijk bijna een jaar gedaan. Hier hielp een kop thee, een warm vest en leuke filmpjes of foto’s van dochterlief. En het belangrijkste: de mindset, als het niet lukt, lukt het niet. Dan gaan we toch over op kunstvoeding.’

