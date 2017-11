Krista: ‘Als zijn moeder oppast, moet ze mijn regels volgen’

Toen Krista en Dave uit elkaar gingen, hebben ze een ouderschapsplan opgezet voor hun kinderen. Dat werkte in het begin heel goed, maar inmiddels is Krista niet blij meer met de situatie. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Krista: ‘In ons ouderschapsplan staat dat mijn ex en ik zelf moeten zorgen voor oppas. Van die regel heb ik nu last, omdat mijn ex-schoonmoeder een nieuwe vriend heeft die de lollige opa loopt uit te hangen. Ik ken die man amper en heb er daarom veel moeite mee. Dave, mijn ex, is voor zijn werk vaak in het buitenland, toen wij de omgangsregeling maakten was dat ook al zo. Ik had er geen zin in om mij te moeten blijven aanpassen aan zijn rooster, dus hebben we afgesproken dat als hij in het buitenland is of iets anders heeft, hij zelf voor een oppas moet zorgen. Hij wilde scheiden en dan moet hij daar ook voor zorgen. Nu, zes jaar later, heb ik daar best wel spijt van. Zijn moeder is een prima mens en ik heb nog regelmatig contact met haar. Ik gun het haar ook absoluut dat ze weer een leuke man in haar leven heeft. Alleen als ik de verhalen hoor van de kinderen, dan worden ze door en door verwend door hem. Ik vind dat echt heel lastig en heb dat ook aan Dave geappt. Wij hebben samen niet zoveel contact meer. Meestal loopt het uit op ruzie. Hij slaat mij natuurlijk met mijn eigen afspraak om mijn oren, dus met hem kom ik niet verder. Toen heb ik aan zijn moeder gevraagd of het ook iets minder kon, dat verwennen. Die antwoordde dat het toch geen kwaad kon, maar ik vind dat het wel kwaad kan. Op zondagavond krijg ik twee schreeuwlelijkerds terug. Voordat ze slapen is het hartstikke laat, terwijl ze de volgende dag weer naar school moeten. Ik zou graag een aanpassing willen maken hiervoor in onze afspraken. In ons ouderschapsplan staat ook dat wij ieder jaar moeten evalueren, maar dat hebben we ook nog nooit gedaan. Moet ik naar de rechter of kan ik dit ook op een andere manier doen?’

Dave heeft geen reactie gegeven.

Mediator: ‘Een ouderschapsplan hoort een dynamisch stuk te zijn. Er staan veel afspraken in die op het moment van opstellen logisch lijken. Maar het leven van de kinderen verandert, en ook dat van jullie zelf. Dat staat nog los van de emoties die vaak spelen rond de scheiding, waardoor je soms de afspraken anders maakt dan als je weer wat verder in de tijd bent en wat minder emotioneel tegenover de ander staat. Dat laatste lijkt bij jullie ook een rol te hebben gespeeld. Waarschijnlijk kijkt Dave nog terug op de periode dat jullie uit elkaar gingen. Dat kan een reden zijn om nu terughoudend te zijn. Over de app kom je dan ook niet veel verder om erover te praten. Je kunt ervoor kiezen om eerst met een mediator om de tafel te gaan. Die is gewend om te helpen de dingen tegen elkaar te zeggen die nodig zijn. Een rechter vindt dat ook vaak veel beter. Het is namelijk voor de kinderen in hun ontwikkeling heel belangrijk dat zij jullie in een redelijke verhouding ten opzichte van elkaar zien staan. Afstand geeft hen ook een verwrongen kijk op hoe relaties werken. Je kunt hen samen dus veel leren in dit opzicht, door het goede voorbeeld te laten zien. Het onderwerp met de mediator kan zijn om over de omgangsregeling te praten in het geheel of over de afspraak van het oppassen of hoe jullie samen denken over de omgang van je ex-schoonouders met jullie kinderen. Nu is het gissen naar Dave zijn gedachten hierover. Het komt vaker voor dat ouders veel meer op één lijn zitten dan zij dachten. Als je dan toch bij de mediator bent zijn er misschien nog wel meer onderwerpen die aan een update toe zijn. Dave zal vast ook wel iets willen toevoegen. Ik hoop dat je wat aan deze uitleg hebt.’

Over de mediator:

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Vaart achter de scheiding: ‘Hij geeft mij niet de kans om afscheid te nemen’

Lucy’s vader hield de relatie met zijn nieuwe vriend verborgen: ‘Mijn vader was mijn maatje’

Als je dochter je nieuwe vriend niet accepteert: ‘Ze verwacht dat ik mijn relatie verbreek’

Kathy: ‘Ik heb meer het gevoel dat mijn stiefvader mijn vader is’

Esther: ‘Ik heb er geen energie meer voor’

Mary: ‘Mijn zoontje wil dat wij allebei op zijn verjaardag zijn’

Is een ouderschapsplan echt nodig?

Beeld Shutterstock