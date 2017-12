In dit land spenderen vaders meer tijd met hun kinderen dan moeders

In bijna alle landen brengen moeders de meeste tijd door met hun kind(eren). Veel moeders in Nederland werken parttime, waardoor ze op de dagen dat ze niet werken voor de kinderen zorgen. Dit geldt voor praktisch alle ontwikkelde landen van de wereld, behalve in Finland.

Nieuw rapport

Uit een nieuw rapport van het samenwerkingsverband Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, komt dit verrassende feit naar boven. Het rapport wijst uit dat Finse vaders gemiddeld acht minuten meer met hun kind doorbrengen, dan de moeders.

Beide ouders even belangrijk

Hoe dit komt? In Finland wordt de rol van beide ouders als heel belangrijk geacht voor de opvoeding van een kind. Zowel de vader als de moeder, zou volgens Finse autoriteiten voldoende tijd moeten kunnen doorbrengen met hun kind(eren).

Negen weken vaderschapsverlof

De wetgeving in Finland maakt het mogelijk dat ook vaders veel tijd spenderen met hun kroost. Want alle vaders krijgen negen weken vaderschapsverlof, waarbij ze 70 procent van hun salaris betaald krijgen. Nieuwe ouders krijgen vijf maanden betaald ouderschapsverlof, die ze kunnen verdelen.

Drie jaar vrij

Niet alleen de moeder, maar ook de vader kan er dus voor kiezen om thuis te blijven. Wanneer deze periode verstreken is, mag een van de twee ouders thuisblijven tot het kind drie jaar oud is. Iedere maand keert de overheid deze ouder 450 euro per maand uit.

Moeten we dan maar naar Finland verhuizen? In Nederland krijgen vaders nog altijd maar drie dagen betaald vaderschapsverlof, al zou dit per 2019 verschuiven naar vijf dagen.

