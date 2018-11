Niet lang meer te gaan: Josje Huisman deelt foto van flinke babybuik

De laatste loodjes zijn aangebroken voor Josje Huisman. Nog even en dan kan de voormalig K3-ster haar kindje in haar armen houden. Maar voor het zover is, geniet ze van qualitytime met haar vriend Cle Gyimah.

Josje is 37 weken in verwachting, onthult ze op sociale media. De blondine deelt een foto met haar vriend, waarop haar flinke babybuik goed te zien is. ‘Date night’, schrijft ze erbij.

Eerste kindje

Eind juli maakten Josje en Cle de zwangerschap bekend. Het is het eerste kindje voor het stel.

