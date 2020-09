Als je op déze leeftijd bevalt, zou je de slimste kinderen krijgen

Leeftijd zegt heus niet alles: wanneer jij toe bent aan kinderen, mag je gelukkig zelf weten. Voor de één is dat op haar 25e, voor de ander is dat op haar 35e. Er bestaat uiteraard geen goed of fout.

Wat zegt de wetenschap over de leeftijd van een moeder?

Age is just a number

Volgens onderzoekers zouden vrouwen die ongeveer 30 jaar oud zijn als ze voor het eerst moeder worden, goed bezig. Want juist zij zouden relatief gezien slimmere kinderen krijgen. Dat komt omdat ze zelf in hun leven bereid zijn om kinderen te helpen en te ondersteunen in de ontwikkeling. Ze hebben het niet meer te druk met carrière maken of met het onderhouden van vriendschappen, want dat hebben ze al jarenlang gedaan. Ze zijn toe aan die nieuwe stap en kunnen zich daar, omdat hun leven zo op de rit is, met volle overgave voor inzetten. Ze zijn gemiddeld gezien mentaal het meest klaar voor het moederschap.

30 it is

Het is bewezen: onderzoek stelt vast dat baby’s van vrouwen in de 30 vaker intelligent zijn en hoger scoren op cognitieve testen. Ze presteren hierbij beter dan het kroost van vrouwen die in de leeftijd van 20 tot 30 of vanaf 40 jaar hun kind hebben gekregen. Dus geldt ook niet, hoe ouder je wordt, hoe beter. Als je ouder bent zou je de gebroken nachten minder goed aankunnen, waardoor je ook minder happy kunt moederen overdag. Hoe minder energie je overdag hebt, hoe minder je de ontwikkeling van je kind ondersteunt, zo stellen experts. Niet zo gek dus, dat de gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen moeder worden, tegenwoordig 29 jaar is.

En ach, natuurlijk zeggen dit soort cijfers niet alles. Want ook jongere moeders kunnen kleine Einsteins krijgen, of juist oudere moeders van boven de 30 jaar… Maar mocht je het enigszins kunnen plannen, die gezinsuitbreiding…

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: Libelle| Beeld: iStock