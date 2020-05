Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Leeftijdsverschil tussen kinderen

Janette* is 2,5 maand geleden moeder geworden. Zij en haar man zijn heel blij en zouden graag nog een kindje willen. Nu vraagt ze zich af wat fijn is qua leeftijdsverschil tussen kinderen. Hun planning zou 1,5 jaar leeftijdsverschil zijn, maar ze is ook benieuwd naar het advies en de ervaringen van de VIVA-Mama’s. Dit is 10x jullie mening.

Evelien2010 : ‘Dat lijkt mij een prima termijn. Het is even druk maar de kinderen hebben ook echt wat aan elkaar in de toekomst. Ongeveer max 2 a 2,5 jaar leeftijdsverschil is ideaal.’

Gizzmo-returns : 'Gun je lijf minimaal een jaar rust. 2 jaar ertussen is mooi.'

Patchouli_ : 'Voor de kinderen zitten en voor en nadelen aan een klein maar ook aan een groot leeftijdsverschil. Ga vooral van jullie zelf uit, wat jullie wens is en wat je denkt dat je aan kunt en prettig vindt.'

Nessemeisje : 'Het grootste nadeel van twee (of meer) kinderen kort op elkaar lijkt mij dat je dan dubbele luiers hebt en dubbel nachtbraken. Het lijtk me gewoon echt zwaar. Maar iedereen moet het helemaal zelf uitmaken.'

Blauwbloemetje: 'Hier tussen de oudste twee bijna anderhalf jaar. Wat je zegt, ze gaan gelijk op. De ene aan de borst terwijl de ander een boterham eet, daarna samen een middagslaapje. Nooit jaloers op elkaar geweest want ze groeien samen op.'

Happyapple : ‘Hier zit er bijna 2 jaar tussen. Ik vind t prima zo en ze vinden ook nog heel veel dezelfde dingen leuk, wat wel handig kan zijn. Maar de gebroken nachten bij de 2e zijn lang heftig geweest. Nu wisselen ze elkaar ook nog steeds regelmatig af s nachts als ze bijv. niet lekker zijn.

Karavaan : 'Hier zit er 2 jaar en 3 maanden tussen. Nog geen ervaring, want tweede moet nog geboren worden. Ik had net zoals jij vrij snel na de bevalling zoiets van: laat die tweede maar komen! Toch blij dat we even gewacht hebben. Ik vond het vanaf 1 jaar een stuk pittiger worden (lopen, driftbuien, slaapregressie). Daarnaast wilde ik ook mijn lichaam minimaal een jaar rust geven. Had ook pas na een jaar ongeveer weer een regelmatige cyclus ivm borstvoeding.'

Lillybit : 'Ik denk dat je na 2,5 maand ouderschap nog enorm op je roze wolk zit. Goed idee om het over een half jaar nog eens te bekijken.

Ik wilde na mijn eerste bevalling ook direct nog een keer maar uiteindelijk, nadat het echte leven weer begon, verdween dat gevoel snel. Er heeft uiteindelijk bijna 5 jaar tussen de eerste en de tweede gezeten.’

Haantje79 : 'Ikzelf scheel 1,5 jaar met mijn grote broer. Voor ons is dit heel leuk, we zijn veel samen opgetrokken. Ook nu is onze band nog hechter dan met andere broer/ zus die ouder zijn.'

Anoniem11012020230514: 'Mij lijkt het echt helemaal niks. Hier schelen ze 3 jaar en 2 maanden. Qua interactie is het perfect. Maar mochten wij ooit nog voor een derde gaan, dan lekker als de jongste op school zit. Dan kan ik mij lekker 100% op de baby focussen.'

*De naam Janette is gefingeerd

Beeld: iStock