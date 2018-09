Leerlingen op plasles omdat de schoolwc’s smerig zijn

Je kind die thuiskomt en meteen naar het toilet rent, omdat de wc’s op school vies zijn. Het is te gek voor woorden, maar het komt wel voor.

In april 2018 voerde Kantar Public in opdracht van Essity een onderzoek uit. Vijftienhonderd leerlingen, docenten en ouders gaven hun mening van de toiletten op de basis- en middelbare scholen door heel Nederland. Het resultaat is schokkend.

Er zit een luchtje aan

Schooltoiletten blijken zo vies te zijn, dat leerlingen hun behoefte liever ophouden totdat zij weer thuis zijn. Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders geeft in Editie NL toe dat de wc’s erg vies zijn: ‘Kinderen plassen regelmatig over de rand en dat komt in de voegen. Die ongelooflijke stank is er gewoon niet meer uit te krijgen, zeker bij oude schoolgebouwen.’

Maatregelen

Basisschool de Trinoom gooit het over een andere boeg en geeft nu naast rekenen en taal, tegenwoordig ook plasles. Ze introduceerden ook de ‘plaseend’: een eend die je op je tafeltje zet als je naar de wc gaat. De volgende pakt hem daar weer vanaf. Zo weet je dus altijd wie er voor je naar de wc is geweest en is aanspreken makkelijker.

Bron: EditieNL | Beeld: Gettyimages

