Leontine Borsato deelt ‘eerste dans’ met tienerdochter Jada

Leontine Borsato is de trotse moeder van zonen Senna en Luca en dochter Jada. Samen met haar dochter laat ze zich nu van haar actieve kant zien op social media.

Want de presentatrice deelt haar eerste dansvideo ooit, gemaakt via TikTok.

Complimenten

Te zien is hoe Jada en haar moeder Leontine zwoele heupen hebben en meebewegen met een romantisch nummer. En dat ze beiden goed kunnen dansen, is al gauw duidelijk. De complimenten stromen binnen: ‘Je zou niet zeggen dat dit moeder en dochter zijn’.

View this post on Instagram First tiktok with @jadaborsato #jerusalemachallenge A post shared by Leontine (@leontineborsato) on Sep 24, 2020 at 12:53am PDT

Scheiding

Volgens het management van Marco is de scheiding tussen hem en zijn ex-vrouw officieel rond. Na een huwelijk van 23 jaar zijn de twee uit elkaar gegaan: hun ‘liefdesvilla’ is verkocht. Marco was lange tijd van de radar, maar liet onlangs van zich horen. ‘Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets van mij gehoord hebben. De afgelopen periode is er veel gebeurd. Zo ben ik verhuisd en nog steeds herstellende van mijn burn-out. Het herstel gaat met ups en downs wat voor een burn-out gebruikelijk is. Dit betekent dan ook dat ik als artiest voorlopig nog niet zal terugkeren en ook op sociale media nog niet actief zal zijn.’

Anouk Smulders, een vriendin van Leontine, vertelde eerder in Shownieuws hoe de situatie nu is: ‘Ze hebben nu allebei een eigen woning. Leontine zegt dat ze allebei blij zijn dat er nu rust is. Ze gaan heel goed met elkaar om en ook met de kinderen gaat het heel goed.’

Leontine tussen haar inmiddels (bijna) volwassen kinderen:

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: Instagram | Beeld: Brunopress