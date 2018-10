Lesbisch koppel was samen zwanger van dezelfde baby

Samen een zwangerschap kunnen delen, zou dat niet mooi zijn? Een lesbisch koppel uit Texas mocht het ervaren. En dat maakt hen het eerste koppel op de wereld dat samen zwanger was van dezelfde baby.

Hoe dan? Er werd een eitje van moeder Bliss gebruikt dat in een laboratorium werd bevrucht met de sperma van een donor. Daarna werd het in een daarvoor ontwikkelde houder geplaatst en droeg de moeder die vijf dagen in haar vagina, waar de embryo zich goed kon ontwikkelen doordat daar de perfecte temperatuur en zuurtegraad aanwezig is.

Betere binding

Na deze vijf dagen werd de vrucht overgeplaatst naar de baarmoeder van andere moeder (en partner van Bliss) Ashleigh. Zij bracht negen maanden later een jongetje ter wereld. Het was voor het stel belangrijk om een kindje te krijgen dat daadwerkelijk door beiden gedragen was. Psychologen zeggen dat dit helpt bij het krijgen van een binding met het kind, al is het samen dragen van je kind natuurlijk niet voor iedereen (fysiek) mogelijk.

Hieronder zie je baby Stetson Lane, en zijn trotse moeders.

Bron: MSN.com | Beeld: Instagram